NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU GENERALA RATKA MLADIĆA: Odgovarao je sa da ili ne, tiho je pričao, a posle izgubio snagu

Ministar pravde Nenad Vujić obišao je danas u Hagu generala Ratka Mladića, i rekao je da je on u jako teškom stanju.



- Vrlo je slabo komunikativan, odgovarao je samo sa da i ne, kasnije je jako teško komunicirao. Hteo sam lično da se uverim, kako bi sa predsednicom mehanizma, sudijom Garsija, da iznesem zahtev i porodice Ratka Mladića i Republike Srbije, i garancije Republike Srbije koje sam uručio, kako bi pustili generala Mladića iz humanitarnih razloga na lečenje u Srbiju - rekao je ministar.

On ističe da ovo nije pitanje politike, već života, i da je neophodno generalu Mladiću omogućiti adekvatno lečenje.

- General Mladić se nalazi u zatvorskoj bolnici, izgubio je snagu, tako da ga čak nisu dovezli u kolicima na sastanak sa mnom, već su ga dovezli sa sve krevetom. U početku je bio blago komunikativan, i tražio je da pozdravim Srbe i srpski narod, i zahvalio se na brizi koju Srbija pokazuje prema njemu. Vrlo je tiho pričao i odgovarao sa da ili ne, a posle se videlo da je izgubio snagu - rekao je Vujić.

Ministar je kazao da je Srbija dala garancije koje su ozbiljne, i da smo čak ostali otvoreni da ako je potrebno damo dodatne garancije.

- Ovo je pitanje života generala Mladića, i ja smatram da postoje svi uslovi za njegovo puštanje na lečenje u Srbiji. Dalje zadržavanje generala Mladića predstavlja kršenje međunarodnog prava i međunarodnog standarda, koja su uspostavljena Mandela pravilima. Kazna ne sme biti osveta, i svaki osuđenik mora imati pravo na specijalističku i adekvatnu negu - dodao je on.

Vujić ističe da je istaknut problem i osuđenika Miće Stanišića, kome je isteklo dve trećine kazne, i da će njegovi advokati ponoviti zahtev za prevremeno puštanje.

- I taj zahtev smo podržali. Govorili smo i o pitanju Radovana Karadžića, zbog nemogućnosti njegove porodice da ga poseti u Ujedinjenom Kraljevstvu - rekao je ministar.

Autor: D.Bošković