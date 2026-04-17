ALARMANTNO STANJE RATKA MLADIĆA: Stigla medicinska dokumentacija iz Haga nakon moždanog udara – lekari hitno analiziraju nalaze!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je veoma kritično nakon moždanog udara koji je doživeo u pritvorskoj jedinici u Hagu. Njegov sin, Darko Mladić, potvrdio je da je porodici i timu odbrane konačno dostavljena medicinska dokumentacija iz tribunala.

Lekari u trci sa vremenom

Nakon što je general 10. aprila doživeo lakši moždani udar, odbrana je danima insistirala na uvidu u nalaze kako bi se utvrdio tačan stepen oštećenja i adekvatnost pružene nege.

"Dokumentacija je stigla i naši doktori je sada detaljno proučavaju", izjavio je Darko Mladić za Srnu. Porodica se nada da će ovi nalazi rasvetliti šta se tačno dogodilo u kritičnim trenucima i kakve su posledice po generalovo već narušeno zdravlje.

Niz teških oboljenja

General Mladić se od 2024. godine nalazi pod palijativnom negom, što samo po sebi govori o težini situacije. Njegov zdravstveni karton je godinama unazad prepun teških dijagnoza:

Višestruki moždani udari koji su ostavili neurološka oštećenja.

Ozbiljna kardiovaskularna oboljenja i visok krvni pritisak.

Problemi sa bubrezima i komplikacije nakon operacija srca i noge.

Decenija u Hagu

Podsetimo, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina. Od tada se nalazi u Hagu, a poslednjih godinu dana njegovo stanje se drastično pogoršalo, zbog čega je praktično stalni stanovnik pritvorske bolnice.

Javnost u regionu sa pažnjom iščekuje nove informacije nakon što lekarski tim završi analizu dokumentacije koja je danas stigla u Banjaluku.

Autor: D.S.

