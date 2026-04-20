MIRKOVIĆ U SAVETU EVROPE: Izbori na Kosovu i Metohiji nisu bili demokratski proces vec su bili spremna politička operacija sa ciljem da se unisti Srpska lista, jedina legitimna i autenticna lista Srba

U celosti prenosimo Mirkovićev govor iz Saveta Evrope u toku redovnog prolecnog zasedanja, na teme izbora na KiM:

Izbori na Kosovu i Metohiji nisu bili demokratski proces vec su bili spremna politička operacija sa ciljem da se unisti Srpska lista, jedina legitimna i autenticna lista Srba.

Uprkos svim pritiscima, pretnjama i opstrukcijama, Srpska lista je pobedila u svim srpskim većinskim oblastima, obezbedivši više od 42.000 glasova.

Prema jasnim izbornim pravilima, ovaj rezultat je značio osvajanje svih deset garantovanih mandata za srpsku listu u parlamentu.

Međutim, Kurti pravi politički inženjering i krade jedan mandat Srpskoj listi, kroz kontingent albanskih glasova.

Ovi glasovi su došli iz oblasti gde praktično nema Srba, uključujući mesta iz kojih su Srbi etnički očišćeni 1999. godine.

Ti glasovi su otišli Kurtijevom satelitu, Nenadu Rašiću.

Izbori na Kosovu i Metohiji se odvijaju pod teškim i kontinuiranim nasiljem protiv srpskog naroda. Otkako je Kurti došao na vlast, bilo je više od 700 etnički motivisanih napada na Srbe. Ovi napadi uključuju napade na srpsku decu, porodice i objekte Srpske pravoslavne crkve, bez adekvatnog odgovora međunarodne zajednice ili institucija u Prištini.

Politika dvostrukih standarda i nepoštovanje međunarodnog prava ne dovode do mira. Produbljuju sukob.

Rekao sam vam da ste otvorili Pandorinu kutiju nasilnim menjanjem granica moje zemlje, Srbije, gazeći Povelju UN i ne poštujući suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje.

Tada vam nije bilo stalo. Sada ste u panici, ponavljate moje reči, pitajući se ko će biti sledeći.

Žao mi je što ćete shvatiti, na teži način, da smo bili u pravu i o istorijskoj nepravdi koju ste prouzrokovali mom narodu. Ali mi je drago što se podrška lažnoj državi Kosovu sada vraća vama kao bumerang, brže nego što sam očekivao.

Ponoviću još jednom: Kosovo je Srbija. Ako to za vas nije, onda nemate pravo da plačete nad sudbinom drugih zemalja, koje bi mogle biti nasilno lišene svoje teritorije.

Autor: D.Bošković