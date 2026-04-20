Krkobabić u Čoki: Ostojićevo – to su i Srbi i Poljaci i Mađari i Romi - Dirljiv susret sa Katarinom, Dejanom i devetomesečnom Nađom

Obnovljen je veliki seoski Dom kulture od blizu 500 kvadrata, uložena su značajna sredstva i sada služi žiteljima i na ponos celom mestu, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon obilaska sela opštine Čoka u Severnobanatskom upravnom okrugu.

- Ovde u Čoki svoj novi dom su pronašle porodice koje su se smestile u 72 prazne seoske kuće, od toga samo u Ostojićevu trideset. Ono što raduje je da ima još mnogo zainteresovanih i trudićemo se da im u narednom periodu izađemo u susret“ .Krkobabić je istakao da je razgovor sa meštanima bio otvoren „Pored izraženog zadovoljstva sa do sada urađenim, istakli su da očekuju rešavanje pitanja vodosnabdevanja, gasne i kanalizacione mreže - dodao je Krkobabić.

Ministar je zajedno sa predsednicom opštine Stanom Đember, u selu Ostojićevo obišao obnovljen Dom kulture, renoviran sredstvima Ministarstva za brigu o selu u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za uređenje seoskih domova.

- Kroz ovaj program, nakon javnog konkursa, opštini Čoka odobreno je gotovo 10 miliona dinara, dok je lokalna samouprava izdvojila dodatnih pet miliona, čime je omogućena potpuna rekonstrukcija objekta i njegovo vraćanje u funkciju. Izvedeni su obimni radovi - od zamene stolarije i unapređenja izolacije, preko građevinskih i zanatskih radova, do uređenja unutrašnjosti i opremanja prostora - izjavila je Đember.

Dom kulture opremljen je novim nameštajem - nabavljeno je 20 stolova i 100 stolica, kao i oprema za društvene i sportske aktivnosti, uključujući šahovske garniture, sto za stoni tenis, stoni fudbal i pikado. Za kulturne i edukativne sadržaje obezbeđeni su projektor sa platnom, laptop, ozvučenje i prateća oprema, a objekat je i klimatizovan.

Predstavnik Mesne zajednice Ostojićevo, Radovan Raša Budovalčev, ističe da je rekonstrukcijom Dom kulture ponovo postao centralno mesto okupljanja meštana:

- Ovo je sada prostor u kome se odvija život sela, od proba folklora, preko okupljanja penzionera i sastanaka mesne zajednice, do dečjih priredbi. Ovakvi sadržaji nam mnogo znače.

On dodaje da je selo multietnička sredina u kojoj zajedno žive Srbi, Poljaci, Mađari i Romi i da je upravo ovakvo mesto važno za očuvanje zajedništva.

Poseta je nastavljena obilaskom porodice u istom selu, koja je zahvaljujući programu naseljavanja napuštenih seoskih kuća, rešila svoje stambeno pitanje. Katarina Ivanov i Dejan Mešter, sa devetomesečnom ćerkom Nađom, uselilili su se u kuću površine 170 kvadrata, sa pomoćnim objektima i dvorištem.

- Ovo je za nas najveća sigurnost - da na početku zajedničkog života imamo svoj krov nad glavom i nešto što možemo sutra da ostavimo detetu - kaže Katarina. Dodaju da su ranije živeli u zajednici, a da im je ovaj program omogućio da se osamostale i planiraju budućnost u selu.

Ova porodica je samo jedna od 72 koje su u opštini Čoka dobile kuće kroz program Ministarstva za brigu o selu, za šta je izdvojeno više od 74 miliona dinara. Pored toga, kroz različite programe podrške, u ovoj opštini finansirane su i manifestacije Miholjski susreti sela i jedna zemljoradnička zadruga.