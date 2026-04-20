Jovanov: Nećemo dozvoliti da Parandilović ikoga vređa

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je danas u Skupštini da su imali dobru raspravu i da sa svakim poslanikom razgovara onako da ga sagovornik razume.

Jovanov je istakao da sa sagovornicima razgovara na način na koji sami biraju,

- Ne pada mi na pamet to da menjam. Kada seljak uđe u štalu, pa vo stane kako ne treba, on ne kaže ''Izvinite, gospodine vole, možete li da se pomerite malo levo?'', nego sa volom se ponaša tako da vo razume, ili ga pomeri ili ne znam šta rdi. Jer, vo ne razume kad mu kažete ''Izvinite gospodine vole, je l' možete da se pomerite'' - slikovito je rekao Jovanov.

Kako kaže, nežna dušica nije osetila kako je kad mu se odgovori istom merom, pa se uznemirila, to ga ne dotiče.

- Ja vama predsednice kažem da to više trpeti nećemo, nego da će svaki put dobiti odgovor kakav treba. Dakle, mi razgovaramo sada ovde i predstavnici opozicije su imali amandmane na važnu temu...a nama ovde padne s Marsa čovek koji nema pojma gde je i zašto došao, koji ne zna o čemu se raspravlja, dođe ovde da bi vređao i snimao klipove za društvene mreže. Sve ok, ali mi u tome da učestvujemo nećemo - istakao je Jovanov.

On je rekao da neće dozvoliti da iko uputi uvrede poslanicima grupe koju vodi.

- Imali smo pristojnu raspravu, svako može da uporedi raspravu od pre podne i sada. On ne da ni poslanicama iz njegove poslaničke grupe da promovišu sopstvenu politiku, da bi on izlivao verbalnu dijareju po skupštinskoj sali - istakao je Jovanov misleći na Miloša Parandilovića.

Autor: Pink.rs