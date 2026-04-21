'BOJIM SE DA ĆE DO TE MERE BITI POTUČENI NA IZBORIMA, DA ĆE PONOVO IZAĆI NA ULICE' Jeremić: Blokirali su Srbiju 15 meseci, nemaju gde, građani su ih 'provalili'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će se oko Đurđevdana znati tačan datum vanrednih parlamentarnih izbora.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima istakao da je pitanje koliko je ta blokaderska lista spremna za izbore. Oni, kako kaže, samo govore o tome, a nisu ni kvalifikovali ljude, niti ikakav program - nemaju.

- Imaćemo jednu listu, koja će da izađe sa onim šta je urađeno u Srbiji, i drugu listu koja je bez plana i programa. Moje mišljenje nije bitno, ali ja bih izbore dao u redovnom roku, kada i treba da budu. Dovoljno su oni Srbiju zaustavljali 15-16 meseci, ali hajde, građani odlučuju, to je demokratski proces - dodao je Jeremić.

- Sramota je što odlaze u Brisel. Vučić prezentuje građane, a oni ne žele da se predstave građanima, već da do pozicija dođu nasilno. U nedelju smo mogli da čujemo Tadića i Milivojevića u jednoj emisiji... Oni govore o tranziciji vlasti, sa svojih 2 odsto podrške građana Srbije, rekao je Jeremić .

- O čemu ti ljudi pričaju? Od početka protesta, jedna je namera bila, samo da se dokopaju do vlasti. Građani su ih "provalili". Biće poraženi do te mere, da se bojim da će opet izaći na ulice i praviti haos - kaže Jeremić.

- Vučić je juče otvorio železnički most, železnica je odavno podignuta i ono što on kaže kada bi ovi došli sve bi to uništili. Ma odsneli bi i šine i pragove - rekao je Jeremić.

- Evo primera... Danas je informacija da je milioniti putnik od početka godine prevezen u Er Srbiji, a oni su tu kompaniju uništili... - objašnjava Jeremić.

- Pa i taj Brisel... Što razgovaraju tamo sa njima... Pa i oni sigurno imaju očekivanja, ako su im već nešto obećali. Oni imaju zahteve... To je Kosovo i Metohija, Republika Srpska, a posle bi usledila Vojvodina, Raška... Ovo što govore oko Mladića, da je monstrum... To dolazi sa televizija opozicije... - kaže Jeremić.

Analitičarka Mina Kuburović kaže da se opozicija bruka, jer oni ne žele da rade, već žele propagandu.

- Počeli su da shvataju da propaganda laži više ne funksioniše, da će da izgube 10:0. Nelegitiman način korste da dođu do vlasti, kod normalnih opozicionara bi bilo normalno da nude nešto, da zemlja bude bolja, ali ne, oni žele nasilje - kaže Kuburović.

Kako kaže, sve što oni rade, ne bi ni deca radila.

- Jako je važno... Građani Srbije, pratite odnose Vučića sa bitnim političarima sa strane, a to šta opozicija radi... Neka rade šta hoće - kaže Kuburović.

Autor: D.Bošković