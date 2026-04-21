'BLOKADERI NE RAČUNAJU NA PODRŠKU NARODA, VEĆ STRANIH SILA' Milica Đurđević Stamenkovski za Pink: Kada je Marta Kos stegla ruku Vladanu Đokiću, tog časa mu je skinula masku sa lica - Možda neko takav treba Briselu, ali NE TREBA SRBIJI

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski se u gostovanju na televiziji Pink osvrnula na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da ćemo do Đurđevdana znati kada ćemo imati nove izbore, ali i na sastanak rektora Vladana Đokića u Briselu sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

- Izbori treba da budu onda kada to odgovara državi. Dakle, ne kada odgovara opoziciji ili vlasti, nego onog časa kada je najbolji termin za sve naše državne, nacionalne i ekonomske prilike. Nnaravno da postoje oni koji to dobro procenjuju. U svakom slučaju, možda bi neki izbori u narednom bližem periodu bili završetak određene agonije, jer smo mi godinu i po dana praktično taoci onih koji tvrde da će na tim izborima pobediti iako smo do tada imali dosta lokalnih samouprava koje su raspisale izbore i sasvim sigurno su imali priliku da bar u jednoj od njih ostvare pobedu - rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Kada su poraze u tim lokalnim samoupravama pokušali da predstave kao svoje pobede, naravno da im niko nije poverovao, pa su posegli da tuđe pobede u susednoj Mađarskoj takođe pripišu sebi, ignorišući, recimo, rezultate u Sloveniji, gde su suverenističke stranke ostvarile značajan rezultat i pobedile, kao i nedavne izbore u susednoj Bugarskoj, gde je takođe koncept suverenizma osvojio veći broj glasova nego koncept neoliberalizma, odnosno levoliberalne struje kojoj pripada i sama opozicija - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski dodaje da blokaderi ne žele da odlukom naroda dođu na vlast, već da im to pokloni Brisel i ostale strane sile.

- Na početku bih želela da ih malo i ideološki pozicioniramo, jer sve vreme govorimo o njima kao blokaderima, a nismo ih ideološki pozicionirali, upravo zato što su oni želeli da se to izbegne. Njima je najkomotnija pozicija ona u kojoj ne govore uopšte o ideološkim odrednicama, u kojoj se ne izjašnjavaju o spoljnopolitičkoj orijentaciji, o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima, i u kojoj izbegavaju da saopšte šta je njihov program. Sa tim nekim opštim porukama i floskulama na čelu pokušali su da pridobiju i leve i desne, i one koji su na pozicijama centra. Međutim, kako vreme odmiče, potvrđuje se teza koju smo plasirali još kada su krenule te blokade - da je reč o levoliberalnim strukturama, o onima koji sve nade i političke ambicije polažu u Brisel i smatraju da srpska spoljna politika treba da bude orijentisana samo u tom pravcu. Ne zato što oni u tome vide benefite za Srbiju, već zato što tu vide benefite za sebe. Odnosno, računaju da bi Brisel bio taj mentor i podrška, zaleđina koja im nedostaje da ostvare pobedu - rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Oni više ne računaju na podršku naroda. Ne nadaju se da će narodnom voljom biti izabrani, već u svojim glasilima, koliko jutros, objavljuju kako Brisel traži novog lidera u Srbiji. To su naslovne strane lista Nova i N1. Oni ne kriju da im je potpuno normalno da Brisel bude taj koji traži novog lidera u Srbiji. Pa valjda novog lidera treba da izabere narod. Građani Srbije su ti koji o tome odlučuju na izborima. Šta znači „Brisel traži“? Vi već priznajete da je vama potpuno legitimno i u redu da neka međunarodna adresa, na kojoj god strani sveta bila, odlučuje o tome ko će voditi Srbiju. Znači, njihov pristup nije državnički, da ne upotrebim neku oštriju reč, jer smatram da u ovim vremenima, koja su vrlo turobna, moramo da vodimo računa i u našoj retorici i da obuzdamo emocije kojih svakako ima. Treba da pokažemo odgovornost. Mi ne treba da budemo odraz u njihovom ogledalu, ne treba da se sa njima takmičimo u tome ko će veći otrov da ispusti niti ko će koga pogrdnije da nazove. Treba da pokažemo da je ovo pristojna Srbija i da smo spremni da tom pristojnom Srbijom rukovodimo na najbolji i najodgovorniji mogući način - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala i da su političke namere rektora Vladana Đokića bile jasne od samog početka, ali da su sve maske pale nakon što se rukovao sa Martom Kos.

- Onog časa kada je Marta Kos stegla ruku Vladanu Đokiću, tog časa mu je skinula masku sa lica. Naravno da smo i u prethodnom periodu govorili, praktično od početka, da on ima političke ambicije, da je duboko zabrazdio u politiku, neretko čak i u politikanstvo. Sve to ne bi bilo sporno, jer se svi bavimo politikom - to nije uvreda. Problem je kada to činite zloupotrebljavajući javnu funkciju na kojoj se nalazite, gde zakon zabranjuje da se sa tog mesta aktivno bavite politikom. Imate pravo na svoje stavove, ali ne možete ih, zloupotrebljavajući funkciju, manifestovati i na osnovu toga deliti studente i zloupotrebljavati institucije kojima rukovodite - rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Potpuno bi bilo u redu da je Đokić juče saopštio da više neće biti rektor univerziteta i da je postao nosilac liste i politički takmac. Tada bismo rekli - u redu, sada razgovaramo sa nekim ko je deo političke arene. Ovo je jedna vrsta licemerja, dvostrukih aršina - kada mu odgovara, vodi univerzitet za čiju se navodnu autonomiju bori, a pitanje je autonomiju od čega. Treba da shvatimo da će u Briselu i na mnogim drugim adresama uvek tražiti nekoga među nama ko je spreman da pokaže servilnost zarad šake vlasti ili, narodski rečeno, tražiće nekoga ko je spreman da Srbiju proda "za tepsiju ribe". U Briselu znaju da Đokić nema neko političko iskustvo, ali možda njima on takav i treba, ali takav sigurno ne treba Srbiji - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Autor: Iva Besarabić