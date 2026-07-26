'ŽELE DA SUSPENDUJU POLITIČKI ŽIVOT U SRBIJI' Đurđević Stamenkovski za Pink o blokaderima: Oni pokušavaju da stvore referendumsku atmosferu, međutim, naš narod zna da prepozna dobro od lošeg (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govoreći o najavljenim izborima osvrnula se na momenat blokaderskog zahteva da izbori budu raspisani.

Kako kaže, od kako su krenula okupljanja postoji zahtev za izborima, a sada se dešava ono ''Pazite šta želite, možda vam se to i ostvari''.

- Oni kao da su mislili da će tim zahtevom za raspisivanje izbora da bilduju svoje samopouzdanje i da stvaraju nekakav privid da su dovoljno stabilni, jaki i samouvereni u svoju pobedu i da će to biti razlog zbog kojeg izbori neće biti raspisani. Međutim, sada kada se suočavaju sa tim da mi sasvim sigurno idemo u još jednu izbornu trku, nekako, kao da za nju nisu spremni - rekla je ministarska Đurđević Stamenkovski u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink i dodala:

Oni pokušavaju sve vreme da stvore referendumsku atmosferu, da Srbija treba da bira između dve kolone. Jedna kolona je ona koja podržava rukovodstvo Srbije, a druga je ona koja je u potpunosti protiv. I kada vi stvorite plebiscit u zemlji, tu nema mnogo prostora ni za program ni za ideologiju, i onda se tu bira po jednom ključu - za ili protiv, da li si za ili protiv Vučića.

Đurđević Stamenkovski je rekla da oni to čine jer suštinski žele da suspenduju politički život u Srbiji.

- Jer, na tom terenu oni ne mogu da igraju. Nemaju ni opremu za taj teren, ni znanje, ni veštinu, ni iskustvo, niti žele da izađu sa svojim suštinskim stavovima. Zato oni izbegavaju da se izjasne po ključnim državnim, nacionalnim i ekonomskim pitanjima - ocenila je Đurđević Stamenkovski.

Kako je navela, njihov cilj je da stvore atmosferu.

- To je kao da odete na žurku gde je nevažno kakva je muzika, hrana, ko su gosti, važno je da se možda nekim light show stvori atmosfera, da bude dovoljno uzavrela da ništa drugo ne bude važno - kazala je Đurđević Stamenkovski i dodala:

Međutim, naš narod nije politički nepismen. On ima urođen instinkt da prepozna dobro od lošeg, lažno od ispravnog. I ume da prepozna, pre svega, opasnost po državu. Zna narod da postoji 1.000 stvari koje mi moramo da promenimo, ali isto tako zna da vrednuje šta je do sada postignuto.

Autor: M.R.