AKTUELNO

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI ODGOVORILA BLOKADERIMA NA TEKST O 'VUČIĆEVOM ANSAMBLU' Bolje je biti glas ideje u koju veruješ nego eho tuđih interesa i naloga (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odgovorila je blokaderima na tekst o "Vučićevom ansamblu".

Kako ministarka navodi, vraćajući se iz Prokuplja, sa autoputa E75 je poslala pozdrave i odgovor.

"Pročitala sam da su u nekom njihovom opozicionom pamfletu rekli da sam ideološki čuvar i glasnogovornik u Vučićevom ansamblu. Bolje je biti glas ideje u koju veruješ nego eho tuđih interesa i naloga. I bolje je biti u ansamblu nego u raštimovanom orkestru. A javljaju mi ljudi da je ovaj njihov tekst u velikom procentu, čak 74 procenta, sastavila veštačka inteligencija", kaže ministarka Stamenkovski i poentira:

"Ja ipak mislim da ga je pisala neka prirodna glupost".

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Milica Đurđević Stamenkovski

POVEZANE VESTI

Politika

'MIR U SRCU, TOPLINA U DOMOVIMA I SNAGA ZA SVAKI IZAZOV' Ministarka Đurđević Stamenkovski čestitala građanima praznike

Politika

Ministarka Stamenkovski u opštini Medveđa: Danas obilazi socijalno ugrožene porodice kojima će uručiti humanitarnu pomoć (VIDEO)

Politika

SRETENJE JE SUSRET ČOVEKA SA BOGOM I SRBINA SA SLOBODOM: Ministarka Stamenkovski u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti

Politika

MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu

Politika

Ministarka Stamenkovski sa mitropolitom šumadijskim Jovanom: Čula se nekolicina demonstranata kako duva u vuvuzele, ali himna Srbije bila je glasnija

Politika

KAKO DETE DA SE BRANI OD SRBOSJEKA? Milica Stamenkovski ODRŽALA LEKCIJU Preleviću: Nećeš nas ubediti da smo SAMI KRIVI za Jasenovac!