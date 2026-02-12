Svako od vladara je karika u lancu borbe za slobodu našeg naroda! Đurđević Stamenkovski: Skrnavljenje spomenika je pokušaj da se sahrani naša prošlost (VIDEO)

Ministarka za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je govoreći o skrnavljenu spomenika ocenila da pojedinci sve otvorenije govore da treba da zaboravimo našu prošlost.

- Ne treba da zaboravimo ni kada je prethodnih godina Biljana Stojković sa svojom družinom prekrivala keceljama, izemđu ostalih i spomenik patrijarhu Pavlu, pod navodnom borbom za ženska prava, kao da je on bio neko ko je ugrožavao prava žene - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Kako je dodala, tu treba videti više od simbolike:

- To je pokušaj da se naša prošlost sahrani. Sve otvorenije govore da našu prošlost treba da zaboravimo, kao da mi želimo da živimo u prošlosti, a ne da učimo iz nje - rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je juče državnu ceremoniju povodom obeležavanja 125. godišnjice smrti kralja Milana I Obrenovića.

- To je kralj koji je Srbima vratio krunu, slobodu i nezavisnost. Jako je važno da mi u 21. veku razumemo kontekst tadašnjih istorijskih prilika, jer se i danas osećaju deobe na pristalice Obrenovića i Karađorđevića i mislim da smo ostali zarobljeni u tim podelama, a zapravo treba da shvatimo da bez Karađorđa ne bi bilo ni Miloša, a bez Miloša ne bi bilo opet nekih drugih vladara i važno je da svakog od njih razumemo kao kariku u lancu borbe za slobodu našeg naroda - navela je Đurđević Stamenkovski.

Autor: S.M.