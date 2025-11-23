AKTUELNO

Sport

DANAS OTKRIVANJE SPOMENIKA ČUČUK STANI: Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski pozvala građane na svečanost u Negotinu

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pozvala je građane da u Negotinu danas prisustvuju otkrivanju spomenika Čučuk Stani.

Otkrivanje spomenika počinje u 13 časova, a ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je još ranije pokrenula inicijativu kako bi se srpski narod odužio svojoj junakinji.


Ministarka je u septembru istakla da je Čučuk Stana bila posebna žena, jer se rame uz rame sa muškarcima, borila za slobodu srpskog naroda.

- Ova heroina sa sobom nosi čitav jedan korpus vrednosti koji pripadaju ne samo našim majkama i ženama, već celom srpskom narodu kroz sve vekove. Njena životna priča je vrlo upečatljiva, vrlo važna i vrlo snažna - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da u Istočnoj Srbiji dugo nije investirano i da joj je posebno drago što se upravo u ovom delu naše zemlje podiže novi spomenik.

- Verujem da će mesto postavljanja ovog spomenik, a plan je da to bude u neposrednoj blizini spomenika njenom suprugu, Hajduk Veljku, biti mesto okupljanja, susreta, a možda i nekih novih ljubavi kao Veljkove i Stanine - zaključila je ministar.

Autor: D.Bošković

#Negotin

#Spomenik

#cucuk stana

#ministarka

