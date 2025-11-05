HVALA IM NA SNAZI, VERI I ISTRAJNOSTI Ministarka Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine dočekala Srbe sa KiM koji su pešačili do Beograda

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski je sa narodom dočekala građane sa KiM koji su pešačili do Beograda.

“Ljudi iz svih krajeva naše Srbije okupili su se danas da pokažu da veruju u svoju državu i da neće dati nikome da je ruši.

Hvala im na snazi, veri i istrajnosti.

Zajedno smo pokazali da Srbija ima snagu i srce koje ne može niko da slomi”, objavila je ministarka uz zajedničke fotografije.

Dočekali su i naše građane sa Kosova i Metohije, koji su pešačili osam sati do Beograda, noseći u srcu ljubav i poštovanje prema svojoj zemlji i svom narodu.

Autor: Dalibor Stankov