'TRAŽIO SAM HITNO PUŠTANJE MLADIĆA, U TEŠKOM JE STANJU' Ministar Vujić: Nije pitanje politike ni sudske presude, ovo je pitanje života!

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posetio je juče u zatvoru u Hagu generala Ratka Mladića i Miću Stanišića, ministra policije RS za vreme rata u BiH. Sastao se i sa predsednicom Rezidualnog međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijelom Gati Santanom, od koje je tražio hitno puštanje Mladića na lečenje u Srbiju, zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je teško kada nekog vidite u krevetu, i da je to ljudski teško gledati.

"Zato je moje insistiranje za puštanje iz humanitarnih razloga. Gledate nekog ko nestaje i to zaslužuje posebnu pažnju. Teško je gledati i ostati koncentrisan na razgovor, brzo se iscrpljuje, posle pet minuta, odgovori su sa da ili ne", rekao je Vujić i dodao da je Vlada dala sve garancije da on bude pušten na lečenje koje će se nastaviti u Srbiji.

Prema njegovim rečima, država je spremna da ispuni i dodatne garancije - poštovanje svih naloga, prisustvo njihovih predstavnika ovde u Srbiji, prisustvo medija...

"Do sada smo dali sve što je Mehanizam tražio. Ovde nije pitanje politike, ni sudske presude, ovde je pitanje života", kaže Vujić.

Država će se obratiti UN-u i Komitetu ljudskih prava

Govoreći o ličnom utisku posle posete Mladiću, Vujić kaže da je želeo ljudski da poseti Mladića, kao da bi takva situacija svakog potresla. Istakao je da se država sprema da se povodom ovog pitanja obrati Ujedinjenim nacijama i Komitetu ljudskih prava.

"Mendelina pravila kažu da je kazna ne sme da preraste u osvetu. Neko je osuđen ali osuda ne sme da bude osveta i nehumano postupanje", rekao je Vujić.

Kako je rekao, porodica Ratka Mladića je tek posle sedam dana dobila medicinsku dokumentaciju, a u njoj se vide propusti u lečenju.

"Dobro je da Mehanizam shvata da postoje propusti u lečenju. Tražili smo dolazak naših lekara što je odobreno", kaže Vujić.

Ministar podseća da je postupanje prema Mladiću kršenje međunarodnih standarda, a da svaki zatvorenik ima prava na negu i ona mora da bude kao i nega civilnog stanovništva.

"Moja komunikacija je sa njim je bila otežana. General je iscrpljen. Treba da ga puste da bude ovde", kaže ministar Vujić i ističe da sve zavisi od predsednice Garsija.

Napomenuo je da iako je ona rekla da će se konsultovati, Garsija ima diskreciono pravo da odlučuje da li će Mladića pustiti na lečenje u Srbiji.

Autor: D.Bošković