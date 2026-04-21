Ministarka Đurđević Stamenkovski sa visokom kineskom delegacijom: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine temelj nove zajedničke budućnosti

Izvor: Pink.rs

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, sastala se danas sa visokom delegacijom Narodne Republike Kine koju je predvodio Džang Džinan. Tokom razgovora potvrđen je najviši nivo bilateralne saradnje, uz poseban fokus na prava radnika i zajedničku kulturu sećanja.

Ministarka je istakla da Kina predstavlja jednog od najvažnijih strateških partnera Srbije, a da je uspostavljanje "zajednice zajedničke budućnosti" istorijski iskorak u odnosima dva naroda. Ona je izrazila zahvalnost Pekingu na principijelnom poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci po pitanju Kosova i Metohije.

Nove inicijative za radnike u Kini

Jedna od ključnih tema bila je unapređenje Sporazuma o socijalnom osiguranju. Pored postojećeg penzijskog i invalidskog osiguranja, ministarka je pokrenula inicijativu da se saradnja proširi i na:

- Zdravstveno osiguranje za srpske radnike angažovane u Kini.

- Dodatno jačanje socijalne zaštite i politike zapošljavanja.

Kultura sećanja: 7. maj kao simbol zajedničkog stradanja
Đurđević Stamenkovski je podsetila na zajedničku slobodarsku tradiciju i bolno iskustvo iz 1999. godine, kada je tokom NATO agresije bombardovana kineska ambasada u Beogradu. Naglašeno je da će predstavnici Srbije i ove godine, 7. maja, odati počast žrtvama na mestu stradanja ambasade, čuvajući istorijsku istinu i prijateljstvo koje je "iskovano u najtežim vremenima".

Kina ostaje najveći strani investitor u našoj zemlji, a dalji razvoj odnosa temelji se na bliskim odnosima dvojice predsednika i međusobnom uvažavanju.

