Mesarović iz Kine: Stiže nova fabrika nameštaja, kompanija 'JPAI' širi proizvodnju u Srbiji

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najavila je danas u Guangdžou da će kineski proizvođač tapaciranog nameštaja „JPAI", koji već posluje u Srbiji, izgraditi novu fabriku na teritoriji naše zemlje.

„Upoznali su me sa razvojnim planovima kada je u pitanju razvoj poslovanja u našoj zemlji i sasvim je izvesno da možemo očekivati novu, veliku i značajnu investiciju kada je u pitanju ovaj kineski proizvođač savremenog nameštaja", rekla je Mesarović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije, koja posluje u blizini Šangaja.

Kompanija „JPAI" već ima proizvodne pogone u našoj zemlji, u Krnješevcima na teritoriji opštine Stara Pazova, nedaleko od Rume.

kompanije i bavi se montažom i finalnom proizvodnjom tapaciranog nameštaja, uključujući sofe, ugaone garniture, fotelje i krevete.

Jedna od delatnosti ove kompanije odnosi se i na prilagođavanje nameštaja zahtevima inostranih kupaca.

Ministarka se u Guangdžou sastala i sa predstavnicima kompanije „Guanan Holding Grup", čija delatnost obuhvata proizvodnju, bojenje i doradu tekstila, kao i upravljanje industrijskim kapacitetima i razvoj industrijskih parkova.

Kompanija „Guanan Holding Grup" posluje u okviru industrijskog kompleksa okruga Kekiao, poznatog po razvijenoj proizvodnji i trgovini tekstilom.

Ovaj proizvođač je ranije iskazao interesovanje za ulaganja u Srbiji, uključujući mogućnost izgradnje industrijskog parka i dovođenje većeg broja kompanija iz oblasti tekstilne industrije i pratećih delatnosti.

Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i ove kineske kompanije potpisan je 7. novembra 2025. godine u Kćao.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se u par navrata sa rukovodstvom ove kompanije, a poslednji put 27. marta ove godine, kada je u prvoj fazi planirano zapošljavanje oko 3.000 radnika, kao i izgradnja prateće infrastrukture i opremanje industrijskog parka.

Ministarka je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.

Ministarku su na aerodromu dočekali rukovodstva provincije Guangdong, kao i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarović će obići će tri provincije – Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

Tokom organizovanih konferencija, planirani su susreti sa više od 120 kompanija, od kojih se izdvaja preko 90 kompanija pretežno iz industrije nameštaja. Pored toga, biće održani pojedinačni sastanci sa više od 15 kompanija.

U okviru posete, predviđeni su i sastanci sa više od 10 trgovinskih lanaca, maloprodajnih objekata i distributera u navedenim provincijama, kojima će biti predstavljena srpska vina.

U srpskoj delegaciji nalaze se i predstavnici pet domaćih vinarija koji će promovisati svoje proizvode, sa ciljem ulaska na kinesko tržište.

Leteći taksi stiže u Beograd

Mesarović se sastala i sa menadžmentom kineske kompanije specijalizovane za urbanu vazdušnu mobilnost „EHang Holdings" sa kojim je razgovarala o mogućnostima saradnje sa Srbijom u okviru priprema za predstojeći Ekspo u Beogradu, na kojem bi ova kompanija mogla da promoviše različite vrste električnih letelica – od onih koje pružaju usluge vazdušnog taksija do letelica koje gase požare i obavljaju vazdušni prevoz.

Ministarka je uputila poziv menadžmentu kompanije da investira u Srbiju i otvori proizvodne kapacitete za razvoj svojih rešenja, dok je kineski proizvođač iskazao interesovanje za razmenu iskustava i uspostavljanje dugoročne saradnje sa našom zemljom u ovoj oblasti.

Tokom obilaska kompanije, ministarka je sa članovima srpske delegacije imala priliku da se upozna sa najnovijim tehnološkim rešenjima u oblasti vazdušnog saobraćaja.

U izložbenom prostoru kompanije, između ostalog nalazi se i prva i jedina na svetu električna letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL), namenjena prevozu putnika bez pilota.

Reč je o letelici koja je dobila kompletnu sertifikaciju – tipski sertifikat, proizvodni sertifikat i sertifikat plovidbenosti, što joj omogućava komercijalnu upotrebu širom sveta.

Operativna direktorka kompanije „EHang" za Evropu i Latinsku Ameriku Viktorija Sja navodi da je to prva kompanija u ovom sektoru koja je izašla na berzu na globalnom nivou.



„To predstavlja važnu prekretnicu u istoriji vazduhoplovstva. Lideri smo u tehnologiji urbane vazdušne mobilnosti, kao i u oblasti niskoleteće avijacije i ekonomije niskog vazdušnog prostora na svetskom nivou", rekla je Sja.

Sja ističe da su u toku razgovari sa srpskom vladom kako bi kompanija tokom Ekspa mogla da obavlja letove i pruža uslugu vazdušnog taksija.

Nakon obilaska kompanije, ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović imala je priliku da leti jednom od električnih letelica ovog kineskog proizvođača. Ona je time postala prva srpska državljanka koja je koristila usluge „EHAng" kompanije.



EHang (EHang Holdings) je kineska tehnološka kompanija specijalizovana za urbanu vazdušnu mobilnost, sa fokusom na razvoj autonomnih električnih letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL).

Njihove platforme su namenjene prevozu putnika na kratkim relacijama u okviru gradova i između urbanih zona, ali i drugim civilnim primenama, poput logistike, hitnih intervencija i „pametnih gradova" (u zavisnosti od modela i konfiguracije).

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uputila je u martu pozivno pismo Hu Huazhi, predsedniku Upravnog odbora i generalnom direktoru kompanije.

Kompanija planira da u toku ove godine poseti Srbiji.

Ukoliko se ukaže prilika, ova kompanija bi predstavila svoja rešenja kroz saradnju sa Ekspo 2027, što bi dodatno ojačalo poziciju Srbije kao lidera u zelenoj tehnologiji i održivom transportu.

Kompanija ima kancelariju u Španiji i zastupnika u Beču, dok je Srbiju već identifikovala kao prioritetno potencijalno partnersko tržište.

Iznet je predlog da Srbija postavi prva ispitivanja taksi letelica bez pilota u Evropi, kao i da u okviru Ekspo 2027, postane prva zemlja koja je razvila sveobuhvatan eVTOL ekosistem i time stupi operativno u ovoj oblasti, prenosi Tanjug.

Autor: D.Bošković