Opozicioni urednik udario na opoziciju: Bolje im je da se potpuno uklone iz javnog života... (VIDEO)

Urednik Danasa Aleksandar Roknić govorio je na televiziji N1 o opoziciji i najžešće ih iskritikovao.

On je rekao da misli da ćemo vrlo brzo ići na izbore, ali da "ne bi očekivao mnogo od opozicije".

- Oni nisu u stanju da se dogovore oko pravca u kojim će se kretati ova zemlja. Naprosto, oni su jedna, kako bih rekao, prilično izgubljena družina, tako da je za njih u suštini bolje da se uklone u potpunosti iz javnog života na neki način i da, na neki način, je bolje da ne paktiraju sa studentskim pokretom i da nemaju nikakve veze, da im naprosto ne ruše rejting koji oni imaju - kazao je Roknić.

Zaključio je da ne misli da će se oni usaglasiti, niti izaći sa nekim zajedničkim stavom.

Autor: Pink.rs