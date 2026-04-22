Opozicioni urednik udario na opoziciju: Bolje im je da se potpuno uklone iz javnog života... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: FoNet/Milica Vučković ||

Urednik Danasa Aleksandar Roknić govorio je na televiziji N1 o opoziciji i najžešće ih iskritikovao.

On je rekao da misli da ćemo vrlo brzo ići na izbore, ali da "ne bi očekivao mnogo od opozicije".

- Oni nisu u stanju da se dogovore oko pravca u kojim će se kretati ova zemlja. Naprosto, oni su jedna, kako bih rekao, prilično izgubljena družina, tako da je za njih u suštini bolje da se uklone u potpunosti iz javnog života na neki način i da, na neki način, je bolje da ne paktiraju sa studentskim pokretom i da nemaju nikakve veze, da im naprosto ne ruše rejting koji oni imaju - kazao je Roknić.

Zaključio je da ne misli da će se oni usaglasiti, niti izaći sa nekim zajedničkim stavom.

POVEZANE VESTI

Politika

ŠOLAKOV UREDNIK UDARIO NA ĐILASA: Ti si mi neka 'mudra glava' koja će da proziva plenumaše da nisu obrazovani i iskusni! (VIDEO)

Politika

'Pitanje je kada će taj most da padne, ovakav ne može ni pešake da podnese' Vučić o blokadama Starog savskog mosta

Politika

Vučić najavio žestoku borbu protiv korupcije: Biće obuhvaćene sve sfere društvenog života, posle Svetog Save će rezultati moći da se vide na dnevnom n

Politika

Azdejković za Pink: Đilas tako uspešno uništava opoziciju, da ga optužuju da radi za Vučića (VIDEO)

Politika

DA LI JE OVO MOGUĆE?! Šolakov urednik na najsramniji način udario na državu jer pomaže svom narodu

Politika

Šolakov urednik poručio blokaderima: Na izborima ćete proći kao s generalnim štrajkom prošle godine