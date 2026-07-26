'NE PLAŠIM SE NIKOGA DO BOGA I SUDA SVOG NARODA' Predsednik Vučić o lažima blokadera da će 'bežati': Ako pobede, iste večeri ću im reći...

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je jutros na televiziji Prva i govorio o ključnim društveno-političkim temama.

Tom prilikom poručio je da mu ne pada na pamet da beži iz Srbije kako to godinama unazad tvrde blokaderi i njihovi mediji.

Predsednik je istakao da je godinama sejana mržnja i plasirane laži, i da prosečan gledalac Nove S i N1 posle toliko ponavljanja poveruje u sve to.

- To su mnogo opasne stvari, i nije to naivno. Zato je važno da imamo izbore. Kažu da mi je Andrej polubrat. Sa Andrejem se čujem od 5 do 7 puta dnevno. Mi smo kao blizanci, i vi bratsku ljubav ne možete da uništite. Kažete da ćemo da bežimo? Možda mi izgubimo izbore, i ja ću da im čestitam, i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast, i smejaću im se u lice sve vreme. I iz pritvora i zatvora, i iz groba prkosno i ponosno. Zato što oni ne mogu da razumeju da se neko borio svim svojim srcem i idealima, i uložio sve da ova zemlja napreduje - istakao je predsednik.

Nemam strah od bilo koga osim od Boga i suda istorije svog naroda, kazao je Vučić.

- Zamislite, prošle godine smo imali izbore, i pobedili smo, u nemogućim uslovima, gde vladaju revolucija, ludilo, Robespjer, bolest vlada. Gde upucaju čoveka ispred Skupštine, niko ništa ne kaže. Gde Vasilije Lalović, otac i čovek, ubije sebe zbog pritiska. Kao što Milica Živković nije čovek, ne treba da se provodi istraga. Pitaju se zašto je policija ušla tamo, na mesto zločina, zato što je to sveto mesto rektorovo. Minut ćutanja toj devojci nisu održali, tom divnom detetu. I to dete nije bilo u ne znam kakvom stanju, mi to znamo iz istrage. Nešto se dogodilo, i istraga i dalje traje. Videli smo i po sadržaju i poruka i svega drugog da je bila potpuno svesno čeljade 15 minuta pre nego što se to desilo. Kao što su laži i oko Vasilija Lalovića - rekao je on.

Autor: D.B.