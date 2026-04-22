'MENE NE ZANIMA PODRŠKA PO TUĐIM KABINETIMA' Vučić o političaru Đokiću: Ja sam suviše tvrdoglav, suviše svoj, suviše volim Srbiju da bih moćnicima bio po volji!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

- Za nekoliko dana kreću radovi na putu ka Grzi. Radićemo i petlju, mnogo toga, ovo je jedan temelj, pa da nadogradimo - rekao je predsednik.

O protestu blokadera zbog Evrovizije

- Hoće da protestvuju zbog toga što učestvuje Izrael? Au... svašta ima u našoj zemlji, ne znam šta bi vam rekao, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine da fabrike razvijamo i da gradimo Srbiju... kakve veze ima RTS s tim ko učestvuje na Evroviziji? Nisam stručan za tu bolest.

O sastanku Marte Kos i Vladana Đokića

- Nemam nikakav problem sa tim, ja ću da potvrdim njihove reči, uspeli su da dobiju podršku EU. Šider kaže da nemamo podršku. Ni kod jednog od onih koji smatraju da je Srbija genocidna nemamo podršku. Đokić ima. Mene ne zanima podrška po tuđim kabinetima. Ja imam slobodarsku dušu i duh i uvek ću se boriti za svoju zemlju. Da li Brisel više podržava Đokića nego mene, ja nemam problem da to kažem. Ja sam suviše tvrdoglav, suviše svoj, suviše volim Srbiju da bih moćnicima bio po volji.

O Peteru Mađaru

- Ne mislim da je to vraćanje imperije. Mađarska je najviše napredovala nakon austrougarske nagodbe. Vidim da u Briselu insistiraju na tome. Što se našeg razgovora tiče, niti menjam prijatelje niti bilo šta drugo. Naš je interes da imamo dobre odnose sa Mađarskom. Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, nije bilo neprijatnih tonova. Imamo mnogo projekata. Oni pokušavaju da postanu vlasnici NIS, Mađarska dobija gas preko Srbije, nisam pomenuo prugu, mnogo toga nas vezuje. Dobro je da imamo najbolje moguće odnose. Srećan sam kao odgovoran čovek tonom koji je uspostavljen.

Autor: D.Bošković