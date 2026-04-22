Starović: Za Srbiju je očuvanje teritorijalnog integriteta od najveće važnosti

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je na jedanaestom Delfi ekonomskom forumu, koji se održava u Atini, da je za Srbiju očuvanje teritorijalnog integriteta od najveće važnosti, podsetivši da se to pitanje ne razlikuje od poštovanja teritorijalnog integriteta Kipra i Ukrajine.

On je napomenuo da je dužnost zemalja kandidata da postepeno povećavaju stepen usaglašenosti spoljne politike sa Evropskom unijom. Spoljna politika Srbije je, rekao je, skoro 70 odsto usklađena sa Briselom.

Prema njegovim rečima, od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine postojalo je očekivanje pojedinih država članica EU da se Srbija u potpunosti usaglasi sa politikom Brisela prema Moskvi. Podsetio je da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i da 93 odsto pomoći sa Zapadnog Balkana za Kijev dolazi iz Srbije.

Starović je bio jedan od ključnih govornika na panelu „Stanje sveta - Proširenje EU na Zapadni Balkan“ u okviru jedanaestog Delfi ekonomskog foruma.

U svom uvodnom obraćanju, ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović čestitao je Albaniji i Crnoj Gori na napretku ka članstvu u EU, ali je podsetio da proces pristupanja nije trka, već da se treba fokusirati na strukturne promene u svakoj zemlji.

Prema njegovim rečima, izveštaj Evropske komisije (EK) pokazuje da je Srbija ostvarila visok nivo spremnosti za pristupanje, odmah iza Crne Gore.

Članstvo u Evropskoj uniji nije krajnji cilj, rekao je, već sredstvo koje vodi ka ekonomskom i političkom približavanju svake zemlje kandidata.

Ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis rekao je da je na samitu u Solunu 2003. godine Grčka inicirala agendu proširenja Evropske unije, ali je istakao da u protekle 23 godine EU nije ukazala na jasan put za zemlje Zapadnog Balkana. Prema njegovim rečima, sada je trenutak za revitalizaciju tog procesa.

„Potrebno je da preokrenemo osećaj razočaranja ili umora kod država i naroda Zapadnog Balkana“, rekao je on, dodajući da je EU dala obećanja koja nije ispunila.

Gerapetritis je istakao da je proširenje EU zapravo ujedinjenje Evrope i najavio posetu svim prestonicama zemalja Zapadnog Balkana u narednim mesecima.

Zamenik ministra za Evropsku uniju Crne Gore Ivan Ivanović izrazio je zadovoljstvo napretkom koji je ta zemlja postigla i dodao da smatra da će on biti od koristi za sve države regiona.

„Radna grupa u Briselu za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore biće formirana i mi ćemo ući u konkretne pregovore, a to će značiti da će biti definisane obaveze obe strane“, rekao je on i naglasio da smatra da će na tom ugovoru biti zasnovani i ugovori za druge države regiona.

Kosovski ministar spoljnih poslova i dijaspore Gljauk Konjufca istakao je važnost posvećenosti vrednostima EU, dodavši da se na Zapadnom Balkanu građani Kosova najviše zalažu za članstvo u EU.

Prema poslednjem izveštaju EK, Kosovo je pokazalo napredak u 35 oblasti, rekao je Konjufca i dodao da je ukidanje mera važan korak za ubrzanje procesa. On je takođe pozvao EU da dodeli Kosovu status kandidata, podsetivši da je Priština podnela zahtev za članstvo 2022. godine, ali da i dalje čeka upitnik Evropske komisije.

„Ne smemo dozvoliti da šestorka Zapadnog Balkana postane petorka. Dodeljivanje Kosovu statusa kandidata ključno je u ovom pitanju“, rekao je on.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Grčkoj Dragan Vuković rekao je da pred tom zemljom stoji mnogo reformi, zbog čega je teško formirati tim za pregovore sa Evropskom unijom.

Prema njegovim rečima, skoro milijardu evra iz Plana rasta od ključne je važnosti za BiH. Istakao je i da zemlje regiona, uključujući Grčku, pomažu Sarajevu u prevazilaženju problema.

Zamenik ministra spoljnih poslova Severne Makedonije Zoran Dimitrovski istakao je važnost podrške Skoplju iz Atine i pozdravio najavu dobrodošlice zemljama Zapadnog Balkana tokom grčkog predsedavanja Evropskoj uniji naredne godine.

„Čekali smo dugo i neke zemlje na Zapadnom Balkanu su na samom početku pregovora. Problem sa kojim se Severna Makedonija suočava jesu bilateralni nesporazumi sa susedima i ispunjavanje kriterijuma iz Kopenhagena“, rekao je on.

Ministar za Evropu i spoljne poslove Albanije Ferit Hodža rekao je da je obećanje iz Soluna i dalje samo obećanje, te da sve zemlje regiona čekaju na napredak već 20 godina.

„Moramo da ispunimo obaveze. Moramo zaista da obezbedimo da obećanja sa obe strane konačno dođu do trenutka kada se zaista ostvare“, rekao je on.

Napomenuo je da je Albanija ostvarila značajan napredak, što ukazuje na posvećenost i Brisela i Tirane tom procesu.

Implementacija reformi i zatvaranje poglavlja odvijaju se istovremeno, rekao je on, istakavši da je budućnost Albanije u EU, a takođe je podsetio da je proširenje uvek bilo korisno i za Evropu.

Delfi ekonomski forum je prestižna međunarodna konferencija koja se održava svake godine u grškom gradu Delfi. Forum okuplja lidere iz politike, biznisa, diplomatije i akademske zajednice kako bi razgovarali o ključnim globalnim i regionalnim izazovima.