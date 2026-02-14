Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović oglasio se na Instagramu.

Starović je naveo da je govorio iz Minhena, gde učestvuje na Minhenska bezbednosna konferencija, najznačajnijem svetskom forumu posvećenom pitanjima bezbednosti i međunarodnih odnosa.

Govoreći o formiranju vojnog saveza između Hrvatske, Albanije i, kako je naveo, lažne države Kosovo, istakao je da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jasno i otvoreno postavlja pitanje njegovog smisla i cilja. Prema njegovim rečima, Srbija želi mir, ali istovremeno nastavlja da jača svoje odbrambene kapacitete i štiti nacionalne interese.

Osvrćući se na sve izraženije nesuglasice između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, Starović je naglasio da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za članstvo u Evropska unija, uz negovanje stabilnih i partnerskih odnosa sa Sjedinjene Američke Države.

Posebno je istakao da je prisustvo predsednika Aleksandra Vučića u Minhenu izuzetno zapaženo, navodeći da, uz učešće više od 60 svetskih lidera, postoji vidljivo poštovanje koje uživa, kao i snažan autoritet i harizma koje pokazuje u razgovorima sa najvišim svetskim zvaničnicima. Kako je naveo, na svakom koraku se može osetiti politička težina i kredibilitet koji Srbija danas ima.

Kada je reč o mogućem članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji 2027. godine, Starović je poručio da je stav Srbije jasan – isti principi i kriterijumi moraju važiti za sve kandidate.

Na kraju poruke na Instagramu, naglasio je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za evropski put – snažno, odgovorno i u interesu svojih građana.

Autor: D.Bošković