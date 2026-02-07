STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović odgovorio je nekadašnjem ambasadoru Srbije pri Eevorpskoj uniji Dušanu Lopandiću na društvenoj mreži Iks.

- Za početak, mogli biste da razjasnite govorite li u ime Evropskog pokreta ili političke stranke čiji ste funkcioner. Samo u Srbiji se izgleda potpuno stapanje civilnog društva i opozicionih stranaka uzima zdravo za gotovo. Nezamislivo bilo gde u Evropi, pa tako i u Moldaviji, prijateljskoj zemlji koju iz ne znam kog razloga nipodaštavate. Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam - napisao je Starović na društvenoj mreži Iks.

За почетак, могли бисте да разјасните говорите ли у име Европског покрета или политичке странке чији сте функционер. Само у Србији се изгледа потпуно стапање цивилног друштва и опозиционих странака узима здраво за готово. Незамисливо било где у Европи, па тако и у Молдавији,… https://t.co/8FVJdDol3w — Nemanja Starović (@nstarovic) 07. фебруар 2026.

Autor: D.Bošković