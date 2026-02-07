AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO LOPANDIĆU: Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović odgovorio je nekadašnjem ambasadoru Srbije pri Eevorpskoj uniji Dušanu Lopandiću na društvenoj mreži Iks.

- Za početak, mogli biste da razjasnite govorite li u ime Evropskog pokreta ili političke stranke čiji ste funkcioner. Samo u Srbiji se izgleda potpuno stapanje civilnog društva i opozicionih stranaka uzima zdravo za gotovo. Nezamislivo bilo gde u Evropi, pa tako i u Moldaviji, prijateljskoj zemlji koju iz ne znam kog razloga nipodaštavate. Biće da je, kao i uvek, u pitanju snobizam - napisao je Starović na društvenoj mreži Iks.

Autor: D.Bošković

#Nemanja Starovic

#Srbija

#lopandic

#ministar

#snobizam

POVEZANE VESTI

Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO SLOVENKI IZ EP: Kaže pravi nasilnik koji se krije iza bedževa EU, podstiče podele i navija za haos

Politika

'VI SVAKAKO ČESTO PUTUJETE TURISTIČKI' Starović odgovorio Grboviću: Bolje i tako nego da obilazite EU institucije i blatite Srbiju (FOTO)

Politika

STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost

Politika

'JEFTINA POLITIČKA MANIPULACIJA' Starović odgovorio Tadiću: Umesto širenja histerije i LAŽI, bilo bi bolje da se držimo činjenica

Politika

Starović: Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka boljem životu, uprkos naporima blokadera da je u tome zaustave

Politika

Starović odgovorio Stefanoviću: Mora da me je pomešao sa nekim, nemam jahte u Hrvatskoj i Grčkoj