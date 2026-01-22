AKTUELNO

STAROVIĆ ODGOVORIO SLOVENKI IZ EP: Kaže pravi nasilnik koji se krije iza bedževa EU, podstiče podele i navija za haos

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je na društvenoj mreži Iks članici Evropskog parlamenta Ireni Jovevoj.

- Uzmite njega, njegovu korumpiranu vlast i siledžije koji trenutno tuku obične građane. Bili bi savršen spoj. Bio bi sjajan savetnik za spinovanje Trampovih bizarnih priča, a njegov pomoćnik...napisla je Joveva.

Foto: Printscreen Iks

- Kaže pravi nasilnik koji se krije iza bedževa EU, podstiče podele i navija za haos dok građani Srbije trpe vaše licemerno mešanje. Vaša zapaljiva lajanja su ta koja razbijaju jedinstvo i privlačnost EU, a ne grade ga - odgovorio je Starović.

