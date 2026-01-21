'JEFTINA POLITIČKA MANIPULACIJA' Starović odgovorio Tadiću: Umesto širenja histerije i LAŽI, bilo bi bolje da se držimo činjenica

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je Borisu Tadiću, koji je danas optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da naređuje policiji upad na fakultete i batinanje studenata.
Ovaj dramatiči iskaz pun optužbi za „divljački upad“ i „zversku silu“ policije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu nije ništa drugo do jeftina politička manipulacija iz usta bivšeg predsednika koji je Srbiju već jednom doveo do ivice ambisa. Umesto širenja histerije i laži, bilo bi bolje da se držimo činjenica: policija je danas ušla na fakultet isključivo na poziv samog dekana Milivoja Alanovića, koji je prijavio nasilni upad grupe lica u prostorije fakulteta. To nije nikakav „napad na društvo“, već zakonita intervencija za očuvanje reda i bezbednosti.
U proteklih godinu dana, srpska policija je pokazala izuzetan profesionalizam suočena sa ilegalnim blokadama. Uprkos provokacijama, verbalnim i fizičkim napadima, njeni pripadnici su ostali uzdržani, primenjujući nužnu silu samo kada je bilo neophodno i isključivo u skladu sa zakonom i pravilima službe. Za razliku od Tadićevog vremena, kada je policija bila alatka za političke obračune, danas ona štiti građane i institucije. Policajci nisu kriminalci; oni rade svoj posao, a širenje laži o njihovom radu je svakako sramota za čoveka koji je nekada bio na čelu Srbije, zadužio je i unizio na svaki način, a sada podstiče mlade na sukobe kako bi se ponovo dočepao vlasti.
— Nemanja Starović (@nstarovic) 21. јануар 2026.
Autor: Iva Besarabić