STAROVIĆ: Odluka Srbije da ne učestvuje na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana štiti dostojanstvo našeg naroda i integritet prisutnog procesa

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović izjavio je da u potpunosti podržava stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića da naša država ne učestvuje na današnjem samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana.

- Ovakva odluka predstavlja izraz stvarne posvećenosti našem putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koji jedino može biti realan i održiv ukoliko je zasnovan na zaslugama, međusobnom poštovanju i iskrenoj posvećenosti zajedničkoj budućnosti - naveo je Starović na Instagramu.

Kratkovidim odsustvom volje da se rezultati reformi u poslednje četiri godine, počevši od izmena Ustava početkom 2022. pa nadalje, vrednuju jednim simboličkim procesnim korakom u pristupnim pregovorima, građanima naše zemlje je poslata veoma loša poruka koja samo pothranjuje anti-evropske narative i obeshrabruje nosioce reformskih procesa u društvu, naglasio je.

- Stoga odsustvom sa današnjeg skupa, mi ne branimo samo dostojanstvo našeg naroda, već i integritet pristupnog procesa, kao i kredibilitet evropske ideje u Srbiji. Uz zahvalnost kolegama iz Evropske komisije, kao i brojnim državama članicama EU koje su na pravi način prepoznale posvećenost Srbije reformama, izražavam nadu u to da će se i preostale države članice uskoro priključiti političkom konsenzusu koji je neophodan za prevazilaženje zastoja kojem je Srbija bez dovoljno stvarnih razloga izložena - naveo je ministar.

Autor: Iva Besarabić