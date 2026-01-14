'VI SVAKAKO ČESTO PUTUJETE TURISTIČKI' Starović odgovorio Grboviću: Bolje i tako nego da obilazite EU institucije i blatite Srbiju (FOTO)

Ministar za evropske integracije, Nemanje Starovića, odgovorio je Pavlu Grboviću na mreži Iks.

Na objavu Pavla Grbovića da se sa ovom vlašću može samo turistički ići u Evropsku uniju, Nemanja Starović bio je jasan:

- Nema nikakve sumnje da Vi svakako često turistički putujete po EU. I bolje je turistički, nego kad obilazite EU institucije i blatite Srbiju. Sa najlepšim srpskim pasošem šengenska viza vam nije bila potrebna. A što se tiče slikanja, bar nas poštedite selfija bez majice, da ne pomislimo da tražite vizu za OnlyFans - napisao je Starović na mreži Iks.

Autor: Pink.rs