BRUTALAN ODGOVOR NA ĐILASOVE BIZARNE METAFORE: Starović mu očitao lekciju – Vi politiku gradite na smrti i haosu, narod hoće puteve i bolnice!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oštro je odgovorio na poslednje izjave Dragana Đilasa, optužujući opoziciju da svoju celokupnu politiku gradi isključivo na tragedijama, smrti i širenju straha među građanima.

Sve je počelo objavom lidera SSP Dragana Đilasa, koji je trenutnu vlast uporedio sa „mrtvom babom“ čiju penziju ukućani krišom podižu, tvrdeći da je režim „politički mrtav“.

Starović: „Opsednuti ste Tanatosom“

Nemanja Starović nije ostao dužan, ističući da opozicija ponovo nudi istu priču – smrt, propast i kraj.

„Još jedan dokaz njihove opsednutosti tragedijama i frojdovskim principom tanatosa. Od Ribnikara do novosadske nadstrešnice, celu svoju politiku grade na patnji i haosu“, poručio je Starović na društvenoj mreži Iks (X).

On je dodao da narod u Srbiji ne želi da živi u „večitom mraku“ koji opozicioni lideri pokušavaju da nametnu.

Ljudi žele puteve, a ne lamentacije

Starović je naglasio da je narodu dosta tužnih metafora i podkasta punih kukanja, već da građani traže konkretne rezultate:

„Ljudi žele život, napredak, poslove, puteve, bolnice i budućnost za decu. Šta oni nude osim još jedne tužne metafore o 'mrtvom režimu'? Ništa konkretno, ni viziju, ni plan, samo večito ponavljanje kako je sve gotovo.“

Vaš sopstveni „THE END“

Ministar je zaključio da je vreme da se opozicija okrene nečemu konstruktivnom, upozoravajući ih na krajnji ishod njihove trenutne politike:

„Vreme je da srpska opozicija prestane da se hrani nesrećama i ponudi nešto živo, inače će oni biti ti koji će ostati u bioskopu sami, gledajući sopstveni 'THE END'“, zaključio je Starović.

Autor: Dalibor Stankov