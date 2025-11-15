AKTUELNO

OŠTRA REAKCIJA NEMANJE STAROVIĆA: Đilas nema čemu da se nada na izborima kojih će svakako biti u narednih godinu dana

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović oštro je reagovao na izjave Dragana Đilasa.

 - Čudo jedno kako Đilas zna šta većina ljudi u Srbiji želi. Pomislio bi neko da sa takvim saznanjima gazda srpske opozicije može da napravi neki izborni rezultat, ali avaj... Biće da ipak ne razume sopstveni narod, koji zapravo želi mir, stabilnost i put ka boljem životu, upravo sve ono što su on i njegovi blokaderi ugrozili, a nikako ne želi pljačku, otimačinu i zarđale katance na fabričkim vratima koje su im DOS-ovci ostavili. Zato Đilas nema čemu da se nada na izborima kojih će svakako biti u narednih godinu dana, što je u političkom životu veoma brzo - napisao je Starović.

