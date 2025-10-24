Starović: Stefanović i Đilas prizivaju sukobe i spaljivanje Beograda

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović oštro je reagovao na izjave Borko Stefanovića, optuživši ga da opravdava zločine i da svojim porukama priziva nasilje i sukobe na ulicama Beograda.

Starović je u objavi na društvenoj mreži X poručio da srpski narod jasno vidi razliku između onih koji žele stabilnost i onih koji u haosu traže političku korist.

"Borko Stefanović opet briljira u misiji opravdavanja zločina. Pošto je Ćacilend odvratan, mesto zločina i kriminala, onda je valjda logično pobiti i spaliti sve koji u njemu borave. Tako bivši Borislav zamišlja povratak na vlast, uz prolivanje srpske krvi na ulicama naše prestonice“, napisao je Starović.

On je dodao da Stefanovićeve reči i metafore pokazuju pravi odnos opozicije prema državi i narodu, kao i da iza takvih izjava stoje lideri poput Dragan Đilasa, koga je nazvao „ričućim mišem“.

„Nije mu ni ‘ričući miš’ slučajno na pameti, jer je to slika i prilika njegovog gazde Đilasa u svakoj prilici kada se pokrene talas obračuna sa kriminalom i korupcijom“, naveo je Starović.

Борко Стефановић опет бриљира у мисији оправдавања злочина. Пошто је Ћациленд одвратан, место злочина и криминала, онда је ваљда логично побити и спалити све који у њему бораве. Тако бивши Борислав замишља повратак на власт, уз проливање српске крви на улицама наше престонице.… https://t.co/TPzpVPMR4w — Nemanja Starović (@nstarovic) 24. октобар 2025.

Zaključio je da je, uprkos pokušajima opozicije da izazove nestabilnost, srpski narod „politički sazreo“ i da više ne naseda na, kako je naveo, njihove trikove.

„Srećom, srpski narod je dovoljno politički sazreo da nikada više ne nasedne na njihove trikove i dobro vidi kome je do dijaloga, pomirenja i stabilnosti, a ko priziva sukobe i sankcije, računajući na neku bednu političku korist koju će iz toga izvući“, napisao je Starović.

