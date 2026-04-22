Linta: Borba za međunarodno priznanje genocida nad Srbima u NDH ima tri preduslova

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da postoje tri preduslova za pokretanje diplomatske, pravne i političke borbe za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom na teritoriji tzv. Nezavisne države hrvatske (NDH), a to su - da Skupština usvoji Rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, da se osnuje Memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH, kao i da se 10. april proglasi za Dan sećanja na genocid nad Srbima u NDH.

Linta je, povodom obeležavanja 81 godine od proboja poslednjih logoraša iz kompleksa logora smrti Jasenovac, da se snažno zalaže da Srbija pokrene borbu za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom u NDH, navodi se u saopštenju Saveza.

"Ključni cilj jeste da što veći broj država potpisnica Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida i međunarodne organizacije u parlamentima donesu rezolucije kojima se smišljeno i sistematsko uništenje Srba od strane ustaškog režima priznaje kao genocid", rekao je Linta.

Rekao je da je osnivanjem NDH 10. aprila 1941. godine započeta realizacija, kako je naveo, dugo pripremanog plana istrebljenja i uništenja srpskog naroda.

"U Srbiji još uvek nije ustanovljen dan koji je posvećen samo sećanju na srpske žrtve genocida", podsetio je Linta.

On je istakao da su u kompleksu logora Jasenovac ubijane žene i deca i da to govori o nameri potpunog uništenja Srba u NDH.

"U dokumentima NDH postoje informacije da je kompleks logora Jasenovac imao neograničen kapacitet što potvrđuje tezu da je osnovan isključivo zbog masovnog uništavanja srpskog naroda. Važno je isticati i činjenicu da su ustaški zlotvori i monstrumi ubijali velik broj Srba na kućnom pragu i na mnogim drugim mestima izvan logora što govori o masovnosti i rasprostranjenosti zločina", zaključio je Linta.

Autor: Iva Besarabić