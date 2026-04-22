Vučić se sastao sa ambasadorom SAD: Posebno sam istakao da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje sigurnosti našeg naroda na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO Metjuom Vitakerom.

- Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO razgovarao sam o najvažnijim bezbednosnim i političkim pitanjima u regionu, položaju Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, kao i o potrebi da sačuvamo mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Posebno sam istakao da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kao i nastavak odgovorne i ozbiljne politike koja podrazumeva kako dijalog, tako i insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza. Srbija će nastaviti da bude faktor stabilnosti, ali će uvek umeti da zaštiti svoje državne i nacionalne interese.

Razmenili smo mišljenja i o unapređenju odnosa Srbije i SAD, kao i o oblicima saradnje koji mogu da doprinesu većem međusobnom razumevanju i očuvanju mira u regionu. Uveren sam da je otvoren razgovor važan, posebno u vremenima velikih izazova i promena u međunarodnim odnosima - rekao je Vučić.

