Vučić razgovarao sa Ursulom fon der Lajen: Razmenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o ključnim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, kao i o daljem napretku naše zemlje na evropskom putu.

Istakao sam posvećenost Srbije ubrzanom sprovođenju suštinskih reformi u oblasti vladavine prava, unapređenja pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija, kao i implementaciji medijskih zakona i seta reformskih zakona, u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

Naglasio sam da Srbija nastavlja odgovorno i posvećeno da radi na usklađivanju sa evropskim standardima. Uz zahvalnost predsednici fon der Lajen na ličnom angažmanu, izrazio sam očekivanje da će saradnja sa Evropskom komisijom nastaviti da pruža jasnu podršku reformskim naporima i ubrzanju procesa pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima. Ponovio sam da su stabilnost, saradnja i odgovorna politika od presudnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana i Evrope."

POVEZANE VESTI

Politika

'DOBAR I SADRŽAJAN RAZGOVOR' Vučić razgovarao telefonom sa Ursulom Fon der Lajen: Zahvalio sam joj na ličnom angažmanu i podršci, kako na putu razvoja

Politika

PREDSEDNIK SRBIJE SA PREDSEDNICOM EVROPSKE KOMISIJE: Vučić sa Ursulom fon der Lajen (FOTO)

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

VUČIĆ IZ BRISELA: Uvek dobar i srdačan susret sa Ursulom fon der Lajen! (FOTO)

Politika

UMESTO RUČKA ČAJ OD NANE I MENTALNA PRIPREMA ZA SASTANAK: Vučić objavio fotografiju iz Davosa pred susret sa Ursulom fon der Lajen

Politika

'VEOMA SAM ZADOVOLJAN' Vučić otkrio o čemu je razgovarao sa Fon der Lajen i Koštom