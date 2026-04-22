Janjušević: Buka opozicije nije sprečila Parandilovića da se bori za Vučićevu inicijativu za formiranje Slobodne zone Priboj

Krsto Janjušević, član predsedništva SNS istakao je da Miloš Parandilovića buka opozicije nije sprečila da se bori za inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Parandilović o inicijativi Aleksandra Vučića kojom je formirana Slobodna zona Priboj, koja danas zapošljava preko 700 radnika. Što bi rekao Parandilović, iluzorno je govoriti koliko je to dobra stvar, a mnogo tako dobrih stvari je Vučić uradio za Priboj i Srbiju! Nije Parandila sprečila buka opozicije, borio se kao lav za inicijativu i politiku Aleksandra Vučića - naveo je Janjušević u objavi na Instagramu.

Autor: S.M.