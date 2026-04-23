'Kakvi su to kapaciteti? 2 odsto birača' Milivojević i DS predmet sprdnje na mrežama (FOTO)

Lider Demokratske stranke Srđan Milivojević našao se na udaru na društvenim mrežama nakon što se poslanici njegove stranke nisu pojavili na sastanku opozicije.

DS je to obrazložio rečima da "svoje kapacitete usmerava na podršku studentskoj listi".

Novinarka Antonela Riha se odmah javila i upitala o kakvim to kapacitetima Milivojević priča.

- Ozbiljno pitam, nije ironija - dodala je.

Blokaderski novinar Predrag Aleksandrić nadovezao se na to rečima da su kapaciteti DS "2% birača, ako ih je i toliko ostalo".

Autor: A.A.