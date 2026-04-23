Vučević čestitao Dan Vojske Srbije: Vojska je snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević čestitao je danas Dan Vojske Srbije - 23. april i poručio da vojska predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira zemlje.

Vučević je, povodom 23. aprila, Dana Vojske Srbije, na Instagramu iskazao duboko poštovanje prema obučenosti Vojske Srbije, njenoj disciplini, hrabrosti i posvećenosti.

"Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima", naveo je Vučević.

Autor: A.A.