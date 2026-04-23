Svečani prijem povodom Dana Vojske Srbije! Ministar Gašić i general Mojsilović dočekali patrijarha Porfirija, premijera Macuta, Anu Brnabić...

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović priredili su svečani prijem povodom Dana Vojske Srbije - 23. aprila, u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba.

Svečanosti su prisustvovali Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi, predstavnici Narodne skupštine, predstavnici državnih institucija, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i predstavnici verskih zajednica.

Obraćajući se prisutnima, ministar Gašić rekao je da se na današnji dan sećamo Drugog srpskog ustanka – „trenutka u kojem se srpski narod, drugi put s početka 19. veka, odlučio za borbu protiv zavojevača svestan rizika i cene tog izbora”.

- Ta odluka bila je prvi kamen u temelju države koju danas čuvamo i branimo. Iz te borbe nastala je savremena Srbija. Iz žrtve ustanika - naša sloboda. A iz njihove odlučnosti – vojska koja i danas stoji kao čuvar svega što nam je sveto. Naša vojska je oduvek bila više od oružane sile. Bila je oslonac države i uzdanica naroda, garancija opstanka u najtežim iskušenjima. Zato je ova institucija u glavama i srcima naših ljudi mnogo više od jednog državnog organa. Ona je sinonim za stabilnost, poštenje i poverenje – istakao je ministar odbrane.

Ističući da u vremenu izazova i složenih odnosa u svetu, Srbija vodi odgovornu i doslednu politiku, politiku vojne neutralnosti, samostalnosti i očuvanja mira i stabilnosti, ministar odbrane naglasio je da je upravo Vojska Srbije najsnažniji i najpouzdaniji oslonac te politike.

- Danas, za razliku od nekih prošlih vremena, naša vojska je moderna, profesionalna armija, opremljena najsavremenijim sredstvima naoružanja i vojne opreme, popunjena visoko motivisanim i vrhunski osposobljenim kadrom. Kao takva, uveravam vas, spremna je da odgovori na sve savremene bezbednosne izazove i predstavlja najsnažniji faktor odvraćanja potencijalnog agresora. Njeni pripadnici svakodnevno, često daleko od svojih porodica, profesionalno i časno izvršavaju najodgovornije zadatke. I na tome im svi uvek moramo biti neizmerno zahvalni – rekao je ministar Gašić i dodao da ne treba zaboraviti „da snagu jedne vojske ne određuje naoružanje kojim ona raspolaže, već ljudi, spremni da stanu u odbranu svoje zemlje - ako treba i goloruki”.

Obraćajući se pripadnicima Vojske Srbije ministar odbrane zahvalio je na trudu, disciplini i odgovornosti koju svakodnevno pokazuju.

- Hvala vam što čuvate ugled uniforme i poverenje građana. Vašim delima potvrđujete da Vojska Srbije nije samo naslednik slavne tradicije, već savremena, organizovana i sposobna oružana sila. Menjaju se uniforme, oznake, formacije i tehnologije, ali ono što je kod srpskog vojnika oduvek isto jeste njegov nepokolebljiv, prkosni patriotizam, spremnost da se u odbrani zemlje ne uzmakne ni po koju cenu – istakao je ministar Gašić.

On je, takođe, zahvalio svima na saradnji, pomoći i podršci u radu ističući da to najviše koristi našoj otadžbini.

- Za ono što je naša vojska danas, za napredak u svakom segmentu, posebnu zahvalnost dugujemo državnom vrhu na čelu sa predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem jer razumevanje i podrška u našim naporima sa njegove strane nikada nisu izostali. A ta podrška biće nam od presudnog značaja da nastavimo putem sveobuhvatnog jačanja naših odbrambenih kapaciteta - razvojem i nabavkom savremenih borbenih sistema, unapređenjem infrastrukture i što je najvažnije - ulaganjem u bolje uslove rada, status i standard pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. To je naša dužnost prema državi, prema narodu ove zemlje, prema precima i budućim pokolenjima – naglasio je ministar Gašić zahvalivši vojnicima na službi i odanosti Srbiji.

Vojska Srbije obeležava 23. april kao svoj praznik u znak sećanja na Cveti 1815. godine, kada je doneta odluka o podizanju Drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od Osmanskog carstva, što je kasnije omogućilo stvaranje moderne srpske države i njene vojske.

Autor: S.M.