VUČIĆ SE OBRAĆA SA SVETSKE POZORNICE! Predsednik putuje u Francusku na skup o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima savremenog sveta

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na World Policy Conference u Šantiliju, gde će razgovarati o ključnim pitanjima savremenih međunarodnih odnosa.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Republici Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference – WPC), koja će biti održana u Šantiliju, severno od Pariza.

Ovaj skup posvećen je razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose.

Autor: D.Bošković

