Darko Glišić posetio Surdulicu i poručio: Vi ste naša snaga

Predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić posetio je danas Surdulicu i tom prilikom, u prisustvu koordinatora IO Dragana Stevanovića, razgovarao sa članovima stranke.

Hvala vam, dobri ljudi, na svemu što se uradili za našu državu u prethodnim godinama, a posebno i veliko hvala za to što ste svi ko jedan stali u odbranu naše Srbije, kada su blokaderi i njihove gazde iz inostranstva činili sve da je sruše, rekao je Glišić.



Vi ste naša snaga, vi ste najdragoceniji deo naše stranke, i po suncu, i po kiši, vi ste tu da narodu kažete istinu i dokažete i pokažete koliko se borimo i šta sve radimo i gradimo u svakoj lokalnoj zajednici u Srbiji, istakao je predsednik IO.

Hvala vam za borbu, hvala vam što ujedinjeni sledimo politiku našeg predsednika Vučića, hvala vam što volite Srbiju, zaključio je Glišić.