AKTUELNO

Politika

Glišić iz Zaječara poslao snažnu poruku mladima: Idemo u odlučujuću bitku za Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić boravio je danas u Zaječaru i tom prilikom posetio Gradski odbor SNS i obratio se brojnim mladima.

"Mi smo ljudi koji volimo Srbiju, nama je naš narod sve. Nama ne stižu naređenja iz inostranstva, niti nas fasciniraju strane službe, nas interesuje samo kako da radimo još više i još jače da se borimo kako bi svi građani Srbije živeli bolje.

Foto: Privatna arhiva

Aleksandar Vučić nas je naučio da moramo da budemo ujedinjeni, i da samo kada smo složni Srbiju niko ne može da pokori i dobije našu otadžbinu na tacni.

Idemo uskoro u odlučujuću bitku za slobodu i napredak Srbije, idemo da pobedimo sve one koji su hteli da unište budućnost naše dece i ponovo opljačkaju i razore našu zemlju."

Foto: Privatna arhiva

Moramo da radimo i da se borimo više, da ujedinjena Srbija pobedi, poručio je Glišić okupljenim mladim naprednjacima u Zaječaru.

Autor: A.A.

#Darko Glišić

#SNS

#Zaječar

#gradski odbor

POVEZANE VESTI

Politika

Darko Glišić posetio Surdulicu i poručio: Vi ste naša snaga

Politika

'MOŽE DA SE ČESTITA' Glišić iz Lučana za TV Pink: Videli smo kome narod veruje i u koga polaže nade da će da se bori za njih

Politika

U SNS obeležen Badnji dan! Glišić: Šaljemo poruku solidarnosti i mira (FOTO)

Politika

Glišić za Pink: Performans predstavlja beznađe u koje su upali oni koji blokiraju (VIDEO)

Politika

ORLIĆ U PANČEVU: 2. jun je dan odluke - da Srbiju nastavimo da gradimo i čuvamo!

Politika

'ČOVEK KOG ODLIKUJU SI I PUTIN, A CITIRA TRAMP, NEMA ČEGA DA SE PLAŠI' Glišić nema dilemu: Vučić će na samitu u Tivtu izvući najbolje za Srbiju!