'MOŽE DA SE ČESTITA' Glišić iz Lučana za TV Pink: Videli smo kome narod veruje i u koga polaže nade da će da se bori za njih

Darko Glišić, predsednik izvršnog odbora SNS-a, saopštio je prve preliminarne rezultate iz opštine Lučani.

- Može da se čestita. Mislim da će ovo biti ubedljiva pobeda po svim preliminarnim rezultatima. Mislim da za sada predsednik Vučić ima preko 68 procenata podrške. Videli smo kome narod veruje i u koga polaže nade da će da se bori za njih. Po našim informacijama, mi smo pobedili na svakom biračkom mestu. ljudi su glasali za napredak Srbije. Ovaj rezultat je jasno pokazao blokaderima da ih ljudi ne žele. Preko 11.000 birača je glasalo, rekordna izlaznost. Večeras ćemo proslaviti, a od sutra mora da se radi - rekao je Glišić za Tv Pink.

- Hvala svim građanima na teritoriji opštine Lučani zaista su se jasno odredili. Pobedili smo i na dva biračka mesta na kojima mi nikada nismo pobedili, ali nikada nismo pobedili od osnivanja. Za ovih 18 godina išli u koaliciji, išli samostalno, nikada nismo imali više od 36 procenata. Sada imamo 52 procenata na tom biračkom mestu, što znači da smo pobedili našu konkurenciju, i na tom biračkom mestu ovde u domu kulture u centru Lučana - rekao je Glišić.

On je rekao da je blokaderima danas glavni adut bila Ljiljana Bralović koja je, kako je rekao, krstarila po čitavom Dragačevu.

- Možda je zbog toga ova pobeda i tako ubedljiva. Jer ona jeste simbol svega onoga što je sa druge strane, ona jeste simbol svega što rade blokaderi već ovih gotovo godinu i po dana i ja mislim da im je ovaj rezultat u koji su se možda najviše i nadali, odnosno u opštinu u kojoj su se ponajviše i nadali im je pokazao jasno da ih ljudi ne žele, 68 odsto, ovo je istorijski rezultat - naveo je Glišić.

Autor: Jovana Nerić