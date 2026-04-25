EMOTIVAN APEL GORANA KARADŽIĆA: Ako ne možete da pomognete, ne odmažite!

Član Srpske napredne stranke Goran Karadžić, oglasio se na društvenoj mreži Fejsbuk, uputivši oštru poruku povodom aktuelnih dešavanja.

Svoj post Karadžić je prevashodno posvetio, kako ih je nazvao, "zaludnim i zabludnim blokaderima".

U svojoj objavi, Karadžić je postavio pitanje o ljudskosti i pravim vrednostima. Centralna figura njegovog obraćanja bio je mali Andrija Knežević.

Karadžić je javno postavio pitanje da li je ovo dete manje vredno zbog svojih uverenja i ljubavi prema državi:

"OBRAĆAM SE SVIMA, A PREVASHODNO ZALUDNIM I ZABLUDNIM BLOKADERIMA...

Šta je posle ovakvih životnih dešavanja bitno???!

Jel Andrija Knežević manje ili neko više vredno dete, jer navija za SRPSKI klub (ove ili one boje), jer VOLI svoju SRBIJU i svog PREDSEDNIKA???!,,,", napisao je Karadžić.

Ovaj status, koji je propraćen i video-zapisom objavljenim na Fejsbuku, kulminirao je jasnim apelom na solidarnost.

"AMA BUDIMO LJUDI I AKO NE MOŽETE DA POMOGNETE, NE ODMAŽITE!!!", poručio je Karadžić pratiocima.

Na samom kraju objave, član SNS-a je poslao poruku podrške najmlađima, uz patriotski poklič: "NEKA SU NAM NAJMLAĐI ZDRAVI, UZDRAVLJE, ŽIVELI I ŽIVELA NAŠA MAJKA DRŽAVA.

Autor: A.A.