'SVE JE SLABIJI I SLABIJI' Sin Ratka Mladića saopštio loše vesti o zdravstvenom stanju generala

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića naglo se pogoršalo, a porodica upozorava da je situacija izuzetno ozbiljna i da vreme ističe. Njegov sin Darko Mladić izjavio je da postoji bojazan da bez hitne reakcije lekara i nadležnih institucija Mladić neće moći da izdrži, zbog čega je već upućen zahtev za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji.

- Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma loše i ako se nešto brzo ne preduzme, nisam siguran da će moći da izdrži - izjavio je danas njegov sin Darko Mladić.

Prema njegovim rečima, Mehanizmu za krivične sudove u Hagu zvanično je upućen zahtev za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiji.

- Nemamo mogućnosti da saznamo nešto novo, bojim se samo da ne odugovlače sa odlukom - naveo je Mladić.

On se nada se da će odgovor stići što pre, jer je njegov otac, kako je istakao, na samrti, o čemu su saglasni svi lekari.

- Sve je slabiji i slabiji, bukvalno se gasi. Ima kombinaciju bolesti za kakvu mu ne pružaju pomoć već odavno. Stvar je sada prilično urgentna, mora se brzo reagovati - rekao je Darko Mladić.

- Nadam se da će da ga puste. Nama je, iskreno rečeno, važno da, ako uspemo, produžimo njegov život za koju nedelju, više mislim da nismo u situaciji da govorimo o izlečenju - zaključio je Darko.

General Ratko Mladić pretrpeo je više moždanih udara i boluje od ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja. Ima povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operacije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je zbog teškog zdravstvenog stanja pod palijativnom negom.

Mladić je uhapšen 2011. godine, a u novembru 2017. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio na doživotnu kaznu zatvora.

Autor: Marija Radić