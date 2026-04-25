DARKO MLADIĆ UPOZORAVA: Moj otac umire, lekari kažu da to može da se desi u svakom trenutku!

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno i dramatično loše, a Srbija je zvanično uputila zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiju, potvrdio je danas njegov sin Darko Mladić.

Stanje se svakodnevno pogoršava

Darko Mladić je naveo da novi medicinski nalazi potvrđuju da je situacija kritična. On je istakao da se čeka odgovor iz Haga, ali da su spremni i na naredne korake ukoliko odluka izostane.

"Ukoliko do toga ne dođe, Srbija i Republika Srpska će se obratiti Ujedinjenim nacijama", poručio je Mladić.

Iako iz Mehanizma u Hagu navode da ne postoji utvrđen rok za donošenje ovakve odluke, porodica naglašava da vreme ističe.

Lekari saglasni: "On umire i to može da se desi u svakom trenutku"

Darko Mladić je ocenio da ozbiljnost situacije zahteva hitnu reakciju bez nepotrebnih birokratskih odlaganja.

"Pretpostavljam da će tražiti ekspertsko mišljenje, iako ne vidim razlog za to, jer se i naši i strani lekari slažu da on umire i da to može da se desi u svakom trenutku", naveo je on.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici pod palijativnom negom. Spisak njegovih zdravstvenih problema je dug:

Više pretrpljenih moždanih udara

Ozbiljna kardiovaskularna oboljenja i visok pritisak

Neurološka oštećenja i problemi sa bubrezima

Brojne operativne intervencije na srcu i nozi

Ratko Mladić je uhapšen 2011. godine, a 2017. godine je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

