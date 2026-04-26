'Najsnažnije osuđujem oružani napad na Trampa' Vučić se oglasio nakon pucnjave u Vašingtonu

Najsnažnije osuđujem oružani napad na američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu porodicu, objavio je na svom zvaničnom "Iks" nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Vest o pucnjavi u @WhiteHouse primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su @POTUS @realDonaldTrump, druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela - napisao je Vučić i dodao:

Posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na @POTUS @realDonaldTrump, što mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju.

Најснажније осуђујем оружани напад на @POTUS @realDonaldTrump и његову породицу. Вест о пуцњави у @WhiteHouse примио сам са великом забринутошћу, али и олакшањем, јер су @POTUS @realDonaldTrump, друге високе званице и присутни новинари неповређени. Политичко насиље представља… — Александар Вучић (@predsednikrs) 26. април 2026.

- Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica - zaklučio je Vučić.

