'Najsnažnije osuđujem oružani napad na Trampa' Vučić se oglasio nakon pucnjave u Vašingtonu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, Tanjug AP/Dragan Kujundžić, Andrew Harnik

Najsnažnije osuđujem oružani napad na američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu porodicu, objavio je na svom zvaničnom "Iks" nalogu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Vest o pucnjavi u @WhiteHouse primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su @POTUS @realDonaldTrump, druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela - napisao je Vučić i dodao:

Posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na @POTUS @realDonaldTrump, što mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju.

- Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica - zaklučio je Vučić.

Autor: Pink.rs

