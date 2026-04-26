Vučićev govor u Francuskoj izazvao buru: Recite Zelenskom da zaboravi Krim, kao što nama govorite za KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uporedio je Kosovo i Metohiju sa Krimom i upitao zapadne zvaničnike da li bi isto rekli ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

On je na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj naveo da mu predstavnici zapadnih zemalja često poručuju da Srbija "ne treba da gleda u prošlost, već u budućnost".

Vučić je rekao da im na to odgovara da Srbija ima ekonomski rast, ali i postavio pitanje:

"A onda ih pitam: da li ste spremni da odete u Ukrajinu i kažete mom prijatelju Volodimiru Zelenskom: 'Ne razmišljaj o prošlosti, ono što se desilo sa Krimom 2014. se desilo, koga briga'? Kako očekujete da je normalno da neko prihvati gubitak 14 odsto teritorije?"

Dodao je da se međunarodno pravo ne primenjuje jednako na sve.

"Ako kažete da je Rusija prekršila teritorijalni integritet Ukrajine, zašto niko ne kaže da je prekršen teritorijalni integritet Srbije? Velike sile retko priznaju sopstvene greške", rekao je Vučić.

On je naveo i da mnoge velike zemlje ne priznaju nezavisnost Kosova, uključujući Kinu, Rusiju, Indiju i druge, dok su, kako je rekao, SAD među retkima koje to priznaju.

Vučić je takođe poručio da Srbija ne može biti deo NATO-a, ali može učestvovati u evropskom odbrambenom sistemu, i ponovio da se od Srbije ne može očekivati da prihvati gubitak teritorije kao "završenu stvar".

"To nije realno", zaključio je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić