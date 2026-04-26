PREDSEDNIK ŠVAJCARSKE STIŽE U SRBIJU: Gi Parmelan u dvodnevnoj poseti, domaćin će mu biti Aleksandar Vučić

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boraviće u zvaničnoj poseti Srbiji u utorak i sredu, 28. i 29. aprila. Njega će ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a poseta će biti obeležena u znaku 110. godišnjice odnosa dve zemlje.

Tokom boravka švajcarskog predsednika u Beogradu, biće pokrenut novi program saradnje za period od 2026. do 2029. godine, sa posebnim fokusom na ekonomski razvoj, inovacije i klimatske promene. Pored sastanka sa Vučićem, Parmelan će razgovarati i sa premijerom Đurom Macutom, posetiti naučno-tehnološki park i sastati se sa vodećim poslovnim liderima. Švajcarska Srbiju vidi kao svog najvažnijeg trgovinskog partnera na Zapadnom Balkanu.

Autor: D.S.