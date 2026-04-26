VUČIĆ STIGAO NA SAHRANU DODIKOVE MAJKE: Predsednik došao da pruži podršku u najtežim trenucima, na vencu ispisana posebna poruka

Mira Dodik, majka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, biće sahranjena danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Laktaše, gde će danas biti sahranjena majka Milorada Dodika, predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Predsednika Vučića ispred porodičnog doma porodice Dodik dočekali su sini ćerka Milorada Dodika Igor i Gorica. Predsednik je porodici uputio iskreno saučešće, a ovom prilikom doneo je venac, na kojem je na traci, u bojama srpske trobojke, ispisano: "Poslednji pozdrav - Aleksandar Vučić sa porodicom".

Prethodno, Vučić je uputio saučešće predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku povodom smrti njegove majke, navodeći da je teško pronaći reči utehe u ovakvim trenucima.

- Dragi prijatelju, duboko saosećam u Tvom bolu. Teško je naći reči utehe u ovim trenucima. Neka uspomena na nju bude večna uteha i snaga - naveo je Vučić.

U Banjaluci je u petak preminula majka predsednika Milorada Dodika, a vest je saopštio Dodik, koji se od majke Mire toplim i dirljivim rečima oprostio na platformi Iks.

POVEZANE VESTI

Politika

Poslednji ispraćaj majke Željka Mitrovića: Predsednik Vučić došao na sahranu (FOTO)

Politika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao na sahranu ćerke Buleta Goncića: U rukama nosi venac (FOTO+VIDEO)

Domaći

Prizor koji kida dušu: Matora stigla na sahranu svoje majke, ne prestaje da plače a NJENU SLIKU ne ispušta iz ruku (FOTO)

Hronika

OPTUŽENI 'VRAČARAC' NIJE DOVEDEN NA MAJČINU SAHRANU, ALI JE POSLAO PISMO: Procenjeno da nije bezbedno da Luka Cerović bude na groblju!

Domaći

KO JE SVE DOŠAO NA SAHRANU MIKE ALEKSIĆA: Dule Savić stigao među prvima, a evo koja glumačka imena su se pojavila na groblju (FOTO+VIDEO)

Košarka

DIRLJIVA SCENA ISPRED CRKVE! Pas Duška Vujoševića uz porodicu u najtežim trenucima: Ovaj prizor slama srca! (VIDEO)