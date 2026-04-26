DOČEK ZA NAŠE HEROJE! Vučić priređuje prijem za pripadnike Vojske Srbije nakon uspešne misije u Libanu

Pripadnici Vojske Srbije, koji su uspešno završili misiju u Libanu, biće primljeni od strane predsednika Aleksandra Vučića u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sutra u 12.00 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra pripadnike Vojske Srbije, sastav Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad", koji su bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u 12.00 časova, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ovi vojnici su proteklih osam meseci bili zaduženi za obezbeđenje baze u kojoj je bio smešten italijanski kontingent UN mirovnih snaga. U trenutku kada su se pripadnici Vojske Srbije vratili kući, zamenile su ih kolege iz Komande za obuku koje su ranije ovog meseca upućene u zonu operacija.

Ministar odbrane, Bratislav Gašić, dočekao je pripadnike Vojske Srbije na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, gde im je poželeo srećan povratak. Gašić je zahvalio vojnicima što su u misiji "osvetlali obraz otadžbine" i izuzetno se istakli tokom svog angažovanja, uprkos složenim bezbednosnim uslovima. Tokom misije, pripadnici Vojske Srbije su dobijali pohvale za svoj profesionalizam, iako su delovali u oblasti sa visokim stepenom opasnosti.

Za vreme angažovanja u Libanu, pripadnici Vojske Srbije izvršavali su redovne zadatke, u skladu sa mandatom misije UN. Pukovnik Dragan Ivković istakao je da su svi zadaci realizovani uz maksimalno poštovanje bezbednosnih procedura, a međuljudski odnosi među članovima misije bili su odlični, što je dodatno doprinosilo uspehu misije.

Kapetan prve klase Đorđe Kričak, komandir voda za zaštitu snaga, naglasio je da je bilo čast komandovati jedinicom, koja je i u nepovoljnim uslovima izvršavala zadatke na profesionalan način, za šta su dobijali priznanja od strane komandanta sektora "Zapad" i italijanskog bataljona.

Autor: Jovana Nerić