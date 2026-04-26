Jovanov: Opozcija umesto dijaloga bira da licitira kada će biti izbori

Šef poslaničke grupe Srpske napredna stranka (SNS) Milenko Jovanov izjavio je večeras da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS pokušavaju da se bore za narod i konkretne rezultate i da pričaju o razvojnim i infrastrukturnim projektima, dok se njihovi politički oponenti bave isključivo sobom i svojim interesima, pa umesto dijaloga biraju da licitiraju kada će biti izbori.

Jovanov je u emisiji Hit tvit na TV Pink, odgovarajući na pitanje da li se skupovi SNS koji su zakazani za 26. i 28. jun u Beogradu i Novom Sadu mogu tumačiti kao znak raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora kao što to vidi opozicija u Srbiji, istakao da su ti skupovi redovne aktivnosti SNS.

"Mi imamo silnu muku s njima da pronađemo bilo koji datum za bilo šta. Koji god datum predložite, oni su na 'holideju'. Tako sam predložio da formiramo neku komisiju na nivou Skupštine, da napravimo novi kalendar, da dodamo još jedno pet dana u svaki mesec kad oni nisu na holideju, pa da onda nešto možemo i da radimo. Šalu na stranu, oni su imali priliku da razgovaraju s onim ko je nadležan za raspisivanje izbora, a to je predsednik Vučić koji ih je sve pozvao na razgovor", rekao je Jovanov.

Naveo je da su oni odbili taj dijalog sa predsednikom iako su imali priliku da sami predlože kada misle da bi izbori trebalo da budu raspisani.

"Umesto da sada nagađaju na osnovu ovoga ili onoga kada će biti izbori, trebalo je samo da odu na razgovor sa predsednikom, da mu kažu kad oni žele te izbore, kad oni vide da bi bilo najbolje da ti izbori budu raspisani i održani. Umesto toga, oni su odbili dijalog i bave se nagađanjem. Tako da ja im želim da nagađaju i dalje, neću da im ni na koji način smetam u tome što rade", istakao je Jovanov.

Na pitanje da prokomentariše viđenje da je odbijanje političkih konsultacija sa predsednikom Srbije rušenje institucija i demokratije Srbije, šef poslaničke grupe SNS je naglasio da je krajnje logično da predsednik razgovara sa svim političkim strankama.

"Međutim, oni se ljudi bave sobom. Za razliku i od predsednika i od nas koji poštujemo i sprovodimo njegovu politiku, koji pokušavamo da se borimo za narod, za konkretne rezultate, da pričamo o putevima, auto-putevima, školama, bolnicama itd, oni se bave sobom - ko će da bude na kojoj listi, hoće li da budu izbori ili neće da budu izbori, i hoće da li uraditi nešto da mu ovaj drugi nešto ne zameri. To je njima ključna stvar", naveo je Jovanov.

Navodeći da je jedan od zaposlenih na jednoj od opozicionih televizija izjavio da bi dolazak bilo kog predstavnika SNS na tu televiziju značio izdaju za njihove gledaoce, Jovanov je istakao da ta situacija najbolje govori kakvu su atmosferu napravili ti mediji u jednom delu društva.

"Dakle, oni svaki razgovor sa 'ćacijima' ili 'ćacadima', kako nas već zovu, vide kao izdaju. I vi onda vidite u kom pravcu to ide. I oni jednostavno sada i ne mogu da se vrate u taj neki normalan kolosek, da normalno komuniciraju, da normalno razgovaraju, da odu kod predsednika i da mu kažu: 'Mi smatramo da vi više nemate legitimitet, mi smatramo da vaša politika treba da bude proverena na izborima i hajde da se dogovorimo kada ti izbori mogu da budu raspisani'...", naveo je Jovanov.

Na pitanje kako komentraiše to što studentska lista ne računa na političare opozicije, istakao da su oni odradili svoju ulogu koju su ima dali njihovi menori iz inostranstva i da je očigledno da im se sada sprema smena.

"Ja sam u januaru prošle godine, govorio na jednoj konferenciji za novinare u Skupštini da je ovo možda počelo kao ideja da se smeni vlast, ali će na kraju da smene opoziciju. I mi sada stvarno imamo jedan deo poslaničkih grupa koje ne predstavljaju više nikoga. E sad, to što su oni odustali od politike, a bave se politikom, to je jako interesantno. To je tek posebno za analizu. A sa druge strane, pre ili kasnije će morati da pokažu ko su ti njihovi kandidati", naveo je Jovanov.

Komentarišući to što neki u Srbiji rektora Univerziteta u Beogradu porede sa lierom mađarske stranke Tisa, koja je pobedila na nedavno održanim parlamentarnim izborima, Peterom Mađarom, Jovanov je istakao da je Mađar imao politiku za razliku od političkih oponenata SNS.

"Sa kojom politikom oni idu? Nemojte da nas pitate ništa, mi ni o čemu nemamo stav'. Kakva je to politika? Imaš stav o Kosovu? 'Nemam'. Imaš stav o Evropskoj uniji? 'Nemam'. Imaš stav o Republici Srpskoj? 'Nemam'. Imaš stav o ekonomiji? 'Nemam'. Pa kako ćete da vodite zemlju", naveo je Jovanov.

Istakao je da će pre ili kasnije svi politički akteri u zemlji morati javno da izađu pred građane sa imenima i prezimenima i kažu šta im koja je njihova politika i šta misle o određenim pitanjima.

Dodaje da kampanja za Republički parlament podrazumeva mnogo više od širenja mržnje prema vladajućoj koalciji.

"Hajde ako poredimo sa Mađarskom, Petar Mađar je uspeo da uzme 350.000 glasova Viktoru Orbanu. Je l' neko stvarno misli da će bezimena lista, sa političarem Đokićem uspeti da preuzme jedan jedini glas SNS? Dakle, oni nas nazivaju 'ćacad', oni nama kažu da će da nas valjaju u katranu i perju, da će da nas jašu, da ćemo da plivamo Savom i Dunavom. Tako da, to je otprilike ta njihova priča i onda kada vidite vi sve to, ko normalan želi za to da glasa", naveo je Jovanov.

Autor: A.A.