NE MOGU DA SAKRIJU KOLIKO SE MRZE! Blokaderi oči povadiše jedni drugima (FOTO)

Blokaderski rat unutar sopstvenih redova viđen je gotovo svakodnevno, a sada je "klanje" na društvenim mrežama dobilo novi epilog.

Jedan od blokadera na društvenoj mreži Iks napisao je sledeće:

- Profesor Milo Lompar je sinoć u "Utisku nedelje" izašao sa jedinim ispravnim stavom, a to da je "Studentska lista" mora biti nacionalno-građanska. Studenti treba da dislociraju od sebe sve one koji se zalažu za ideološki ekstremne političke stavove.

Na to je drugi blokader imao oprečan komentar koji još jednom pokazuje njihov sukob mišljenja.

-Civilizacijska obaveza je ne složiti se sa bilo kakvim predlogom koji dolazi od Dveri. Pravilo je ako oni kažu crno, onda mora belo - navedeno je u odgovoru.

Ovo je još jedna slika raskola u blokaderskim redovima, koji više ni oni ne mogu da sakriju, iako su mesecima javnosti predstavljali navodno "idealno stanje".

Autor: Pink.rs