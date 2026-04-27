Vučić gost u britanskom podkastu – govorio o važnim pitanjima: Mi imamo principe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu bivšem savetniku britanskog premijera Tonija Blera, Alisteru Kembelu govorio je o geopolitičkom balansiranju Srbije između Rusije, Kine i Evropske unije.

"Zašto upozorava da bi, ako EU dodatno odloži proširenje, Sjedinjene Američke Države mogle iskoristiti priliku da izgrade sopstvenu sferu uticaja u jugoistočnoj Evropi? Može li Srbija da uđe u EU bez priznavanja nezavisnosti Kosovo, i šta bi to značilo za budućnost Evrope? Rori i Alaster o svemu ovome i još mnogo čemu razgovaraju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem", navodi se u najavi emisije.

"Postoje drugačije kulture, drugačije tradicije. Uvek pričate o Srbiji da je 'ruska marionata'", rekao je Vučić.

"Mnogi ljudi širom sveta počeli su da rade nešto protiv suverenih nacija i menjali granice jer su videli da ste vi menjali naše granice. Mi imamo principe, za razliku od vas Alistere," rekao je Vučić.

Ovako je počeo intervju u predsednika Srbije Aleksandra Vučića za podkast "The Rest is Politics".

Razogovor sa britanskim novinarom trajao je više od sat vremena, a počeo je pitanjima o Kosovu i Metohiji.

"Danas, ako pitate građane Srbije šta osećaju o 1999. godini, osećaju još veću ogorčenost i razočaranje zbog ponašanja 19 zemalja koje su pokrenule agresiju protiv suverene zemlje. I ljudi su apsolutno sigurni da je to učinjeno, što je i potvrđeno, bez saglasnosti UN, Rezolucijom 1244. To nije učinjeno da bi se sprečila nekakva humanitarna kriza, već je učinjeno da bi se odvoilo 14% teritorije Srbije. Što je pokušano da se uradi 8-9 godina kasnije. 2008. godine kada su proglasili tu jednostranu nezavisnost," rekao je Vučić.

Na pitanje da li vidi paralele između rata u Bosni i rata na Kosovu, Vučić je rekao:

"Drugačija je pravna situacija. Koreni su isti. Možete naći zajedničke kategorije o korenima sukoba, i u Hrvatskoj, i u BiH, i na KiM."

Celo gostovanje poslušajte u podkastu:

