Vučić gost u britanskom podkastu – govorio o važnim pitanjima: Mi imamo principe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu bivšem savetniku britanskog premijera Tonija Blera, Alisteru Kembelu govorio je o geopolitičkom balansiranju Srbije između Rusije, Kine i Evropske unije.

"Zašto upozorava da bi, ako EU dodatno odloži proširenje, Sjedinjene Američke Države mogle iskoristiti priliku da izgrade sopstvenu sferu uticaja u jugoistočnoj Evropi? Može li Srbija da uđe u EU bez priznavanja nezavisnosti Kosovo, i šta bi to značilo za budućnost Evrope? Rori i Alaster o svemu ovome i još mnogo čemu razgovaraju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem", navodi se u najavi emisije.

"Postoje drugačije kulture, drugačije tradicije. Uvek pričate o Srbiji da je 'ruska marionata'", rekao je Vučić.

"Mnogi ljudi širom sveta počeli su da rade nešto protiv suverenih nacija i menjali granice jer su videli da ste vi menjali naše granice. Mi imamo principe, za razliku od vas Alistere," rekao je Vučić.

Ovako je počeo intervju u predsednika Srbije Aleksandra Vučića za podkast "The Rest is Politics".

Razogovor sa britanskim novinarom trajao je više od sat vremena, a počeo je pitanjima o Kosovu i Metohiji.

"Danas, ako pitate građane Srbije šta osećaju o 1999. godini, osećaju još veću ogorčenost i razočaranje zbog ponašanja 19 zemalja koje su pokrenule agresiju protiv suverene zemlje. I ljudi su apsolutno sigurni da je to učinjeno, što je i potvrđeno, bez saglasnosti UN, Rezolucijom 1244. To nije učinjeno da bi se sprečila nekakva humanitarna kriza, već je učinjeno da bi se odvoilo 14% teritorije Srbije. Što je pokušano da se uradi 8-9 godina kasnije. 2008. godine kada su proglasili tu jednostranu nezavisnost," rekao je Vučić.

Na pitanje da li vidi paralele između rata u Bosni i rata na Kosovu, Vučić je rekao:

"Drugačija je pravna situacija. Koreni su isti. Možete naći zajedničke kategorije o korenima sukoba, i u Hrvatskoj, i u BiH, i na KiM."

Celo gostovanje poslušajte u podkastu:

New ⁦@RestIsPolitics⁩ LEADING with Serbian President Aleksandar Vucic. Gets spiky at times (we were opposite numbers during Kosovo war) but fascinating on changing geopolitical times and much more. YouTube recommended for full impact! https://t.co/8Fcv6aHjlf — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) 27. април 2026.

Autor: S.M.